港鐵男咬指甲扔落地！女生勸喻不果這樣做秒KO　網民讚勇：做得好

搭乘交通工具要注意言行，以免影響他人！有港鐵女乘客在車上遇到有男子咬指甲，目擊對方直接將指甲扔在地下，看不過眼對方缺德行為於是好言相勸，但對方只暫停一會便故態復萌，遂以普通話詢問對方是否能聽懂，卻被回覆「聽不懂！」，樓主於是大聲指責對方將指甲扔地下行為極不衛生，引來其他乘客注目，男士疑擔心出醜要求她小聲點，之後趕緊下車離去。



樓主不滿對方「扮唔識聽」，之後卻嫌她大聲，質疑「原來你都要面？」。樓主希望透過分享事件，提醒他人要保持公德心。不少網民欣賞樓主，「做得好」、「想拍手掌」，亦有人指責男子行為，「啲X樣係咁，好聲好氣講係唔會聽」，並嘲諷「我以為佢哋唔X知醜，原來都知」。



有男子被目擊在港鐵車廂咬指甲，再將指甲棄置地下，行為缺德惹公審。（「threads＠thefungsnichijou」圖片）

港鐵男車廂咬指甲 將指甲扔地上

「話說今日做咗高級大人先會做嘅事，就係同乘客表達不滿」，該女生在threads帳號「thefungsnichijou」憶述事件經過，稱在港鐵上水站上車並坐在二人位，身旁坐了位男士，過了1個站後對方拿出手提電腦，將手遞近臉部。她初時以為對方挖鼻孔，之後發現他「一路睇一路咬手指甲」，更將指甲棄在兩旁腳邊。樓主指，初時望向對方對到眼神，以為這樣能令他收斂，「但原來係自己天真咗」。

女乘客感不衛生 禮貌勸喻被無視

樓主按捺不住，禮貌指着地下並稱「唔好意思呀，麻煩你可唔可以唔好咬手指甲然後掉落地？因為好唔衛生」，對方表現不屑貌似不想理會，但亦有停下動作，但數秒後再次將手放近口邊，她於是轉用普通話輕聲詢問對方「你聽得懂嗎？」卻被男子大聲回覆「聽不懂！」。

1招反擊嚇怕男子

樓主見狀反擊，遂以「丹田發力」大聲勸喻「我是說，請你不要再咬手指甲了好不好！你咬完再扔到地上！很不衛生！」，瞬間惹來對面2名女生注意，該男子相信擔心出醜，遂要求她「可以不要那麼大聲嗎？」，樓主則揶揄對方，「你剛才說聽不懂，我怕你聽不懂又聽不到，所以跟你再說一遍」，對方只好再次要求，「可以不要那麼大聲嗎？謝謝！」。

女事主認為將指甲扔地上行為有欠衛生，見好言相勸無效，故大聲批評引來其他乘客注意。（《愛回家》劇照）

狠斥對方「黑面加扮唔識聽」：原來你都要臉？

樓主續稱，「佢（男子）可能發現惹著個癲婆，都係唔好搞咁多嘢，終於都停咗無咬」，並在大學站下車。她不滿批評，「開頭好聲好氣同你講，你就黑面加扮唔識聽」，之後又嫌她大聲，質疑「原來你都要臉？要臉點解仲要咁惡心」，直言「你咬指甲食返落肚唔緊要，但咬完扔落地無公德心呀嘛」，盼藉事件提醒他人「希望大家都有公德心」。

網民讚勇敢：做得好

許多網民欣賞樓主勇氣，「Respect，好勇敢嘅高級大人！面係人哋畀」、「完全唔癲，值得鼓勵」、「做得好」、「想拍手掌」，同時批評男子欺善怕惡，「啲X樣係咁，好聲好氣講係唔會聽」、「佢哋最鍾意就係『聽不懂！』、『你可以不要那麼大聲嗎？』 打橫行」、「試圖讓周遭的人以為出言勸喻的人是過錯方」、「聽不懂就啱喇，可以火力全開唔使忍」、「我以為佢哋唔X知醜，原來都知」。

（threads＠thefungsnichijou）