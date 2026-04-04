薯片為甚麼設計成弧形？科學家揭秘：承壓能增加+弧面設計引食慾

許多人每天都在吃薯片，但有想過為甚麼筒裝薯片會設計成弧形呢？內地媒體《中國食品報》近日專題報道，點出「弧形薯片之謎」！報道指出弧形薯片承壓能力強，而且吃起來發出的聲音會更清脆，咬的時候剛好是在最佳崩裂臨界點，是令人越吃越上癮的關鍵。



弧形薯片更能承壓，並且從形狀看來更能引起消費者的食慾。（《中國食品報》圖片）

解決薯片易碎痛點

近日《中國食品報》1篇報道《冷知識丨薯片為什麼設計成弧形？》成為網民熱話，文中拆解了弧形薯片是承受力更強，並且吃起來那種「咔嚓咔嚓」的口感更容易引起食慾。而《陝西科技報》報道指出，在薯片剛上市的時候，因運輸過程中碎掉很多，消費者總是投訴「一袋薯片裡面能吃的沒幾塊」。後來薯片的食品科學家亞歷山大·利帕（Alexander Liepa）把薯片統一製作成弧形，除了更能承受更大壓力，筒裏也能放進更多薯片。

弧形薯片形狀像馬鞍面，使得吃起來更加脆爽。（《上海科技館》圖片）

網民大讚：長知識！

不少網民看完報道後都表示長知識，「原來薯片都做成曲面是這樣的原因呀」，「原來是這樣，之前確實不知道」，亦有網民稱「感覺這種形狀也更加有食慾」。

弧形薯片吃進口腔會有連續的咔嚓聲，這種聲音會讓人吃得更上癮。（《中國食品報》圖片）

弧形薯片進入口腔後薯片會碎成很多小塊，這些小塊會不斷發出咔擦聲，能引起食慾。（《中國食品報》圖片）

越吃越上癮的秘密

更有趣的是，後來工程師通過力學研究發現，弧形薯片吃的時候一般不會對半碎裂開，而是被我們的口腔整個壓成很多小碎片，在咀嚼時會連續發出咔嚓聲，這種聲音會讓人更上癮，吃到停不了口。