40年前公屋輪候信！孝子辦亡父後事翻出　細節引關注：舊公函常見

整理亡父遺物意外發現「歷史文件」，有港男分享最近在處理父親身後事，意外發現一封有42年歷史、由香港房屋委員會發出的公屋申請輪候信。泛黃書信上的種種與每時每日收到的房署信件大相逕庭，當年的區份選擇劃分非常仔細，網民驚訝「以前啲電腦紙真係好襟，咁耐都未甩色」，其中上款的「逕啟者」亦引來關注，有網民解釋是舊式公函常見寫法。



樓主處理亡父後事時，發現逾40年前的公屋輪候信件。（Threads@ ckw7a5）

處理亡父文件 發現40年房委會公屋輪候信

港男在Threads分享，在處理亡父身後事文件時，發現「歷史文件」。照片所見，是一封40年前由房委會發出的輪候公屋通知信，信紙泛黃富歷史感，當時屋委會地址仍在公主道101號，電話號碼「3-7129229」也已成歷史。信件的發出日期是1984年3月14日，等候編配的地區包括香港東部、香港西部、九龍東部、九龍西部、荃灣、屯門、沙田、大埔、粉嶺／上水，樓主亡父依次選擇了大埔、粉嶺／上水及屯門，當年一家獲派廣福邨。

網民留意到舊時公屋輪候的可選擇區域上分得較仔細。（資料圖片）

用打字機 公屋選區分得更細

網民認出信件內格仔的1、2、3選區順序數字是用打字機打上，「1984年，以前啲電腦紙真係好襟，咁耐都未甩色！」、「84年肯入新界就好快上樓」、「84年嘅廣福邨係新樓嚟」，選區時也不像現時只有市區、拓展市區及新界區等選擇，「原來以前分區分得咁細， 而家得市區（香港、九龍，已經唔畀揀）、擴展市區（東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）、新界（新界其他地區）、離島」。

網民留意到舊時公屋輪候的可選擇區域上分得較仔細。（資料圖片）

上款「逕啟者」 資深網民：舊式公函常見

當年的信件上款用了「逕啟者」，有留言稱是第一次見，「未見過啟首語會寫『逕』啟者而唔係敬啟者」。樓主回覆：「可能係以前用法，依封信出嗰陣我係BB」。

有網民指，「逕啟者」相對直接，而「敬啟者」有恭敬及客套的味道，「逕啟者意即我要直接告訴你的事情就是下面這些了」，在舊式公函常見，「在通信雙方沒有任何關係，純粹為處理公務而交往時可以使用。敬啟者 『啟』是陳述、告訴的意思，『敬啟者』意即我很恭敬地告訴你的事情就是下面這些了。因此『敬啟者』一定是放在正文的開頭，而且一般多用於事務書信，現在公函常用，是禮貌的寫法」，解答了許多人的疑問。

（Threads@ ckw7a5）