港鐵小孩衝門失敗被閘門夾甩鞋！乘客助踢出車他爆喊　家長遭鬧爆

乘搭港鐵衝門絕不可取！有港鐵乘客在筲箕灣西灣河街坊群組發帖，指在港島綫列車目擊1名小孩自行衝門，失敗後被閘門「夾甩鞋」，車內乘客幫忙將鞋踢出列車外，小孩「爆喊」後同行家長上前查看。許多網民質疑事件是家長之過，「唔拖住㗎咩？點會俾佢衝」。



樓主指小孩獨自衝門失敗，衝門失敗被閘門夾甩鞋兼「爆喊」。（facebook＠筲箕灣西灣河關注組）

樓主3月21日在facebook街坊群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，她當時身在港鐵港島綫列車內，見到列車駛到西灣河站正在關上閘門，1名小孩在月台上蹲地掩面，同行家長亦蹲下照看其狀況。

小孩獨自衝門失敗 被夾甩鞋留車內

樓主指「細路仔一個人衝門」，但衝門失敗被閘門夾甩鞋，鞋子留在車內，當時車內乘客幫忙將鞋踢出車外，小孩見狀「爆喊」。

網民認為小孩衝門最大責任一定是家長。（資料圖片）

樓主指小孩的孩遺在列車上，有乘客幫忙將鞋子踢回月台，免丟失鞋子。（AI生成圖片）

網民：絕對係家長問題

雖有谷內街坊揶揄小孩「抵死，唔抵可憐」、「唔好撞壞架車」。但許多人認為事件「絕對係家長嘅問題」、「唔拖住㗎咩？點會俾佢衝？踢返隻鞋俾佢都算好人啦～大人俾佢衝俾買返對鞋俾佢囉」、「大人小朋友都好，地鐵一般時間都已經3至4分鐘一班，成日就衝衝衝，小朋友就有樣學樣，夾到一樣野，夾唔到入咗車個大人又係車外面到時又點算？」。

不過也有網民懷疑同行者可能是外傭姐姐，「唔通又係姐姐掛住玩電話？」。

據《香港鐵路附例》，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者可被罰款港幣2,000元。