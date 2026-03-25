生母仍在生！成年兄弟向繼母請求「被領養」　借法律重選「母親」

生娘不及養娘大？台南2名成年兄弟因與繼母情深意切，父親離世後，主動向法院申請與繼母簽訂領養協議。而早已拋夫棄子的生母卻不同意，稱不接受情感與親子關係上的切割，但被兒子踢爆她曾捲錢離家，提出訴訟時就連兒子的名字都寫錯。法官經審理後，決定將兄弟撫養權判給繼母，2人借法律之手，跨越血緣關係，「重選」心目中的真母親。



繼母長久履行撫養責任，與兄弟建立親如母子的深厚情感。（AI生成圖片）

兄弟主動申請與繼母簽訂領養協議

近日，台南一對成年兄弟在父親去世後，主動向法院提交申請，希望能與繼母簽訂領養協議，日後以兒子的身份照顧年邁的繼母。此舉遭到2人的生母的強烈反對，生母稱驚詫兒子的選擇，表示領養實為情感與親子關係的雙重切割，認為已成年且具法律行為能力的2名兒子，對領養一事存在理解偏差，又質疑成年人「被領養」的必要性。生母傳訊兒子反對無果，轉而尋求法院慎重判決。

台南一對兄弟在父親去世後向法院提交申請，希望能與繼母簽訂領養協議，日後以兒子的身份照顧年邁的繼母。（AI生成圖片）

生母無情 繼母有義

案件審理期間，兄弟控訴這個連兒子名字都寫錯的生母極其不負責任，在他們年紀尚幼時，便捲走家中所有款項離去，令他們三餐不繼。兄弟在國小時與母親半年至一年見面一次；到讀國中後，繼母頻頻打電話給父親，但只是為了要錢。到兄弟長大半工讀時，生母甚至向他們開口討錢。

兄弟的父親與繼母再婚，繼母對2人照顧有加，視如已出。（AI生成圖片）

兄弟的父親與繼母再婚，繼母對2人照顧有加，視如已出。（AI生成圖片）

繼母無償付出 兄弟深受感動

至2011年，兄弟的父親與繼母再婚，繼母對2人照顧有加，視如親生，而繼母其後未有生育。繼母對兄弟無償付出的深厚恩情，令2人深受感動，上高中後，他們便改稱繼母為「媽媽」。現時父親已離世，兄弟擔心繼母老無所依，決定向法院提出申請，借助合法程序簽訂領養協議，希望能在繼母晚年時陪伴在她身邊，並且照顧她。

法院將撫養權判給繼母，律師表示：這是切斷父母關係的唯一途徑。（AI生成圖片）

撫養權判給繼母 切斷父母關係

台南地方法院表示，領養一旦成立，將停止與原生父母的權利和義務，領養原則上要經過原生父母的同意，但鑒於兄弟的生母並未盡到撫養責任，可例外免除同意權。法院認為，繼母長久履行撫養責任，且兩兄弟與繼母已建立深厚情感，最終判決領養協議生效。

對於此事，律師林智群在Facebook發帖表示：「父母子女關係沒辦法斷絕，也不是登報斷絕母子關係就可以切斷。」他指出「重選母親」的唯一途徑就是被領養，一旦領養成立，兒子與生母的關係從此斷絕，無須履行撫養義務，且雙方也無法相互繼承。