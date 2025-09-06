12歲女童稱門外撿棄嬰想領養！警方2原因起疑　她終崩潰認是生母

泰國發生「棄嬰」事件！當地1名12歲女童日前報警，聲稱在家門外發現「棄嬰」，警方到場查問時女童說話時非常緊張，而門外亦未能找到任何棄嬰痕跡，追問下女童終於崩潰承認是嬰兒母親，她下午獨自在房內分娩，父母不知道她有男友，原想編造故事後，再假裝樂意收養「棄嬰」。



由於女童剛分娩失血嚴重，警方馬上將她送院。當地較早前亦發生另1宗情節誇張的棄嬰案件，由於女童並非真心棄嬰，故較能獲得網民同情。



12歲女童（藍衣）報稱在門外發現棄嬰，其後證實她就是嬰兒生母。（網上圖片）

泰媒報道，事發於四色菊府，當地警方接到12歲女童報案，稱在門外發現棄嬰。警員趕到事發的一棟兩層式公寓調查，報案女童面色蒼白，看起來疲憊不堪，她報稱在家門前發現嬰兒，馬上將他抱入屋內免生危險。

女童說話緊張、門外不見棄嬰痕跡令警方起疑

警員留意到女童說話時很緊張而起疑，而她強調嬰兒是在屋外發現，但警員沒有發現任何痕跡，質問之下女童才崩潰道出真相，承認下午約4時獨自在家中睡房內誕下寶寶。由於父母不知道她交了男友，害怕承認未婚生育，所以才編造故事，原打算假扮樂意收養「棄嬰」，不是真的打算拋棄孩子。

嬰兒出生不久，而且女童說話時非常緊張，令警方起疑。（網上圖片）

女童被警方查問下承認在睡房內分娩。（Ch7HDNews新聞截圖）

女童報稱在家門外發現棄嬰，警方未發現痕跡，其後揭發女童就是嬰兒的生母。（Ch7HDNews新聞截圖）

剛分娩極虛弱 緊急送院

女童實際上剛剛分娩不久，大量出血下身體明顯很虛弱，其家長當時不在家，警方緊急將她送院。警方聯繫其父母如實相告，但未有透露事情後續。

4月曾發生「真棄嬰」事件引眾怒

今年4月當地發生過類似事件，但當時是「真棄嬰」，有27歲女子在街頭分娩後棄嬰，被閉路電視拍下，事後途人發現初生嬰兒，但未能救回一命。事件引起民眾怒火。涉事女子之後出門慶祝節日時被捕，她解釋當時以為便尿想在街頭小解，沒想到在路邊生了孩子，不是存心棄嬰。而這次事件同樣引起當地民眾熱議，網民認為該名12歲女童明顯沒準備好做母親，但相信她仍想親自照顧孩子，不是存心想棄嬰。

（綜合）