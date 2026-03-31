占星師喪兄：疑排便太用力猝死馬桶上　她曾歷險境：耳鳴意識模糊

蹲馬桶過於用力隨時引發致命風險！台灣占星師莎莎在社交平台Threads發布了悲痛消息，透露其哥哥疑因在廁所排便時過於用力，導致昏厥身亡。莎莎稱自己去年亦曾遭遇過與哥哥相類似的情況，用力排便時出現頭暈、耳鳴，視線及意識模糊等狀況，幸她及時放鬆括約肌才避過一劫。對此，有消防員在facebook專頁「消防神主牌」發文回應，稱「我出過好幾個案件，都是在廁所裡發生的。這不是罕見的死法」。帖文提到用力排便猝死的醫學病理是「瓦氏動作」（Valsalva Maneuver），並列出3點注意事項。



占星師莎莎在Threads上發帖，沉痛地表示哥哥疑排使時過於用力而猝死，而她亦有類似經歷。（AI生成圖片）

占星師莎莎親歷險境 告誡網民警惕如廁勿過於用力

占星師莎莎於3月21日在Threads上發帖，沉痛地表示「我哥今天早上過世了。死在馬桶上，死在大便用力的途中，直接暈厥」，而她更說出自己亦幾乎有同樣遭遇，「而我去年，差一點是同樣的死法」。

莎莎表示，她與哥哥同樣患有心臟病，且時常過勞，她訴說去年如廁時排便時，剛用力就頭暈，她很清楚如果再用力，她一定會暈倒，但還是再嘗試一下，「結果：視線開始變模糊，耳朵開始聽不到聲音、甚至開始耳鳴，意識開始模糊，那一刻，我覺得我要沒了」。在感到死亡襲來的一刻，莎莎決定先放鬆括約肌，意識慢慢恢復後，心跳卻開始加速，「我幾乎要不能呼吸」。

過來人提醒身體異常應立即停止動作：可能是最後自救機會

最後莎莎決定「不抵抗了，全身放鬆，開始深呼吸」，最終撐過險境，但她去急診時，卻甚麼都檢查不出來，「因為我還沒真的心肌梗塞，我只差那一點點，而我哥，沒有那一點點」。莎莎希望以親身經歷告誡大眾，警惕用力排便帶來的死亡威脅，若在用力時發現身體異常，千萬不要硬撐，應立即停止動作，這可能是最後的自救機會。

有消防員指「馬桶上的人」可能是中風或心臟病發作，其家人誤以為他們在如廁，對方卻久久無動靜，呼喊亦無回應，家人破門後才發現真相。（AI生成圖片）

消防員：馬桶猝死非罕見

莎莎的帖文內容是活生生的死亡教訓，至3月30日已有逾400萬人看過，而1名消防員在Facebook專頁「消防神主牌」發文，直言曾處理過多宗發生在廁所的個案，直指「這不是罕見的死法。該消防員稱，「馬桶上的人」可能是中風或心臟病發作，其家人誤以為他們在如廁，對方卻久久無動靜，呼喊亦無回應，家人破門後才發現真相。

消防員指對於心臟有問題的人來說，短短幾秒內，血壓驟升又急降，心跳節律很可能因此混亂，從而引發心肌梗塞或惡性心律不正。（AI生成圖片）

消防員指對於心臟有問題的人來說，短短幾秒內，血壓驟升又急降，心跳節律很可能因此混亂，從而引發心肌梗塞或惡性心律不正。（AI生成圖片）

瓦氏動作：憋氣用力令大腦瞬間供血不足

該名消防員解釋，猝死在廁所內的人，那憋氣用力的瞬間就是「瓦氏動作」，即是人在憋氣用力排便時，腹腔壓力會瞬間升高，擠壓胸腔，心臟的血液回流量極速減少，心臟的血液輸出量也因此減少，最終導致大腦瞬間供血不足。對於心臟有問題的人來說，短短幾秒內，血壓驟升又急降，心跳節律很可能因此混亂，從而引發心肌梗塞或惡性心律不正。

上廁所時憋氣用力的瞬間就是「瓦氏動作」，即是人在憋氣用力排便時，腹腔壓力會瞬間升高，擠壓胸腔，心臟的血液回流量極速減少，心臟的血液輸出量也因此減少，最終導致大腦瞬間供血不足。（AI生成圖片）

他指出，這種情況可能發生在不同年齡人士身上，但有心臟病、高血壓和心律不整病史的或過勞的人群尤其高危。

便秘是風險，長期便秘的人每次排便都要用力，每次都是對心臟的衝擊。故平時應多飲水、補充膳食纖維，必要時諮詢醫生使用軟化劑。（AI生成圖片）

長期便秘的人每次排便都要用力，每次都是對心臟的衝擊。故平時應多飲水、補充膳食纖維，必要時諮詢醫生使用軟化劑。（AI生成圖片）

消防員教路：3招預防如廁猝死風險

該消防員更提出3點可預防猝死風險

1. 便秘是風險：長期便秘的人每次排便都要用力一次，每一次都是對心臟的衝擊。平時應多飲水、補充膳食纖維，必要時諮詢醫生使用軟化劑。

2. 如廁時間不要過長：攜帶手機上廁所、久坐、身體持續用力，會讓心臟持續承受壓力。

3. 如廁期間若發現情況異常，放棄用力：出來休息，調整身體。