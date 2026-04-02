台南亞太成棒主球場在3月29日爆發觀眾暴力事件，一名男子因不滿場內管制，掌摑20歲工讀生，片段在網上瘋傳引來公憤，其任職公司事後宣布已將對方開除，強調對暴力「零容忍」，事件目前已進入司法程序。而香港有網民有感而發，在社交平台憶述類似經歷，指去年和年邁母親在商場搭乘扶手電梯，疑因並排站立阻礙後方女子上前會合家人，先遭對方破口大罵，準備離去時又被對方用腳踢向盆骨位置，她於是走進就近餐廳求助，並在保安協助下報警處理。



不少網民批評女子行為離譜，「扶手電梯咋，等多陣都唔得？」、「喺細路面前咁失態講晒粗口，唔慌有家教」，認為樓主必須追究對方責任，「人哋唔順佢意就發癲郁手郁腳，千祈唔好和解告到底，要佢付出代價」、「你就話俾佢踢傷，如果係老人家俾佢踢一下可能骨折」。



樓主及後回覆眾人，警方到場曾要求女子道歉，但對方拒絕，而樓主亦不接受和解。事後警方告知已有足夠證據起訴，最終女子被判普通襲擊罪成，留有案底兼且被罰款，網民紛紛讚好。



女子不滿搭扶手電梯被擋去路，爆粗推撞兼踢人，終被判襲擊罪成。（「threads＠blessinglmll」圖片）

搭商場扶手電梯 不滿被擋去路

事主在threads帳號「blessinglmll」發文，指因台灣棒球場發生暴力事件，令她憶述去年不快經歷，直言「到而家都仲有陰影」。樓主稱，當時和年過75歲的母親搭乘沙田新城市廣場內1條長的扶手電梯，估計因她和年邁母親並排站立，阻礙後方1名女子上前會合丈夫和兒子。

女子出手推撞兼狂罵人

該女子最初要求樓主讓開，但她擔憂貿然移動會令母親「企唔穩」，故向對方表示「你等下先，都就嚟上到」，女子之後不斷責罵，其間更強行用手推撞樓主母女。樓主擔心老人家會趺倒，加上在扶手電梯情況危險，所以選擇步上一級，而女子見狀未有收斂，繼續破口大罵，樓主不忿還擊，請對方「行啦行啦」、「我哋唔同你拗」，惟女子聞言情緒更失控。

樓主即使已步上一級讓路，女子未有收斂，繼續破口大罵。（「threads＠blessinglmll」圖片）

樓主即使已步上一級讓路，女子未有收斂，繼續破口大罵。（「threads＠blessinglmll」圖片）

粗口辱罵事主 丈夫嘗試拉走不果

到達樓層後，眼見女子仍不停回頭狂罵，樓主於是和母親往另一方向離開，但突然感到盆骨位置劇痛，猜測和女子有關，樓主然後走入就近餐廳求助。從樓主拍攝的片段可見，雙方站在餐廳門外，女子當時操帶口音的粗言穢語大罵樓主「X你老X」，其間被丈夫不斷拉着，之後轉以普通話斥她們「沒素質」。

事主看CCTV揭被踢盆骨 保安協助報警

樓主續稱，她趁對方在餐廳用膳時向保安求助，初時還以為對方用手袋撞她，經保安查閱閉路電視才發現原來被女子用腳踢向盆骨，故表示「嗰下真係勁痛，但係好彩無傷到」，於是由保安協助下報警。她憶述事件猶有餘悸，「佢真係好恐怖，喺個仔面前打人同埋講粗口」，形容對方當時兇惡表情「好似想殺人」，認為「就算條電梯長都係（等）一兩分鐘嘅事」，覺得對方根本不應動手，而事隔1年再看回當時片段，「我都仲覺得好驚」。

對方丈夫似是「知理虧」不斷拉走妻子。（「threads＠blessinglmll」影片截圖）

女子行為遭斥離譜：等多陣都唔得？

許多網民紛紛怒斥女子失控行為，「扶手電梯咋，等多陣都唔得？呢啲真心黐筋」、「喺細路面前咁失態講晒粗口，唔慌有家教」、「佢個仔好慘，有個咁X肉酸老母」、「以為自己大晒？佢係咪睇你扶住老人家唔敢對佢做啲咩？」。

網民籲樓主勿放過：告到底，要佢付出代價

有留言認為樓主絕不能放過對方，必須追究其責任，「人哋唔順佢意就發癲郁手郁腳，千祈唔好和解（要）告到底，要佢付出代價」、「就係知道（你）唔會還手先有持無恐」、「踢人真係唔可以忍」、「踢盤骨位可大可小㗎」、「你就話俾佢踢傷，如果係老人家俾佢踢一下可能骨折」。

女子普通襲擊罪成 留案底兼被罰款

樓主回覆指，當時警察到場曾要求女子道歉，惟對方拒絕，警方亦詢問樓主接不接受和解，或同意讓對方守行為了事，但樓主通通拒絕，當時只因不想和老人家在現場辛苦糾纏，故表示會保留追究權利。翌日她就事件致電警方，獲悉已有足夠證據起訴女子，最終對方被判普通襲擊罪成，留有案底兼罰款，網民對結局表示滿意，「太好啦」、「唔畀啲報應佢唔得呢啲人」。

（threads＠blessinglmll）