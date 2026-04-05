住一樓最害怕的事情發生了！貓貓引不速之客天天來　畫面超暖心

買樓的時候選擇住哪個樓層是一門學問！近日微博有網民上載影片，稱「住在一樓（即地面層）最害怕的事情還是發生了」，引起網民熱議「這和住在街上有啥區別」。影片顯示，樓主的單位佈局非常溫馨，窗外則是一片綠油油的公共草地，看上去非常賞心悅目，沒料到因為家中養了貓，結果引來許多「不請自來的客人」！原來貓主子吸引了屋苑內孩童聚集圍觀，畫面非常暖心。



住在地面層的住戶最關注的就是個人隱私問題。（微博＠被牛撞了個滿懷）

屋苑住客屬高質素群體

片主在微博發布影片，他的家在屋苑某大的一樓，即地下的那一層，窗邊陽光充沛，毗鄰是花草盛開的公家綠化地，他坦言以單位所在位置來看，最害怕就是被打擾，但因屋苑住客屬高質素群體，鄰居都是碩士及以上學歷人士，平日大多都會保持禮貌，不會隨便偷窺他人隱私，令他相對住得安心。

片主稱屋苑住客屬高質素群體，不會隨便偷窺他人隱私，令他相對住得安心。（微博＠被牛撞了個滿懷）

住一樓的最大痛處「隱私」

不過，由於片主家中養了可愛貓貓，結果貓主子吸引到一群「不請自來的客人」，那就是屋苑內的小朋友，當陽光正好的日子，貓貓愛靠近窗邊曬太陽，小朋友就走過來跟貓貓隔着玻離互動，這就是片主所說「住在一樓最害怕的事情還是發生了」。

影片可見不同的孩子連續幾天圍在片主單位的窗邊，觀察花草與小貓，畫面超暖心！而片主笑言：「其實只有小朋友會這樣，大人一般都很有禮貌。」雖然他形容這是「最害怕的事」，但其實並不介意，認為小朋友願意來看貓也是一種收穫，又認為他們只是一時興起，相信過一段時間便不會再來。

片主稱住在一樓隱私較差，沒料到家中的貓主子吸引不同孩子天天來。（微博＠被牛撞了個滿懷）

片主家中的貓主子，吸引了屋苑的小朋友經常來跟牠互動。（微博＠被牛撞了個滿懷）

經常有小朋友來看貓，畫面超暖心。（微博＠被牛撞了個滿懷）

片主：不後悔買一樓單位

對於經常被人看到屋內，加上經常有小朋友來看貓，樓主坦言「其實並不後悔買一樓（單位）」，而且認為一樓有一種獨特的「生命力」，還表示這個環境帶給自己的收穫與感受，遠遠大於目前面對的問題，這樣子的居住體驗也會成為日後珍貴的回憶。