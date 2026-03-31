奪命工傷｜女工捲入碎木機　同事捨命狂扯不果　遭活生生攪碎慘死

越南北寧省（Bac Ninh）發生一起致命工業意外悲劇。



3月22日上午約7時35分，一名在木材加工廠服務的42歲女員工，於工作期間突然被捲入運作中的機械生產線。

一名在木材加工廠服務的 42 歲女員工，於工作期間突然被捲入運作中的機械生產線。（X@TWlocalTV）

木材加工廠女工 工作期間突被捲入運作中的機械生產線：

+ 7

儘管現場同事目擊後立即嘗試施救，仍無法阻止悲劇發生。目前北寧省相關單位已全面封鎖現場進行勘查，將釐清該工廠是否存在安全防護缺失及具體事故原因。

根據外國媒體的消息來源，這起不幸事件發生在北寧省的一處木材加工據點。當時這名42歲的女工正操作木屑加工設施，現場另一名女性同僚目擊其突然受機械牽引被拉入生產線，隨即不顧危險上前拉人救援。然而機械力道驚人且事發僅在電光石火之間，在救援人力趕抵前，受難女工已因傷勢過重於現場失去生命跡象，令目擊過程的同事深陷驚嚇。

目前，越南北寧省相關調查單位已針對這起嚴重的職業災害案件啟動調查程序。相關人員正積極過濾工廠監視影像並約談業者，重點在於確認該木材加工機台是否符合法規要求的防護標準，以及現場是否落實標準工作規範（SOP）。地方政府表示將全力釐清責任歸屬，以防堵類似的工安漏洞再度發生，全案目前仍處於事故原因鑑定階段。

延伸閱讀：巴西塌橋十四死慘劇 十車墜河亡命影片曝光 家屬控零賠償惹公憤

+ 7

【本文獲「引新聞」授權轉載。】