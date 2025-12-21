大批遊客站馬路　半島酒店外拍照打卡　目擊者斥：唔怕死鬥命硬？

又到聖誕月份，不少遊客來港感受節日氣氛。惟網上流傳影片，尖沙咀梳士巴利道半島酒店外，大批遊客違反交通規則，站在馬路中央石壆位置及行車線拍攝半島酒店外牆聖誕裝飾，引來網民批評危險「唔怕死」、「到時有咩意外唔好怨，為咗打卡無咗條命值得咩？」、「報警，真係一個唔小心撞死佢」，又揶揄「梳士巴利道行車線幾時夜晚變咗行人專用區？」、「無處不旅遊，包括行車線」。



尖沙咀梳士巴利道半島酒店外，大批遊客違反交通規則，站在馬路中央石壆位置及行車線拍攝半島酒店外牆聖誕裝飾。（Threads@alice.in.your.wonderlanddd）

有港女生於Threads發文批評，有大批遊客站在尖沙咀梳士巴利道半島酒店外馬路中央拍照打卡，不解為何「唔怕死」，又指出「經過嘅車都冇減速，大家都鬥命硬」。照片及影片見到，大批女生站在馬路中央石壆位置「擺甫士」，站在行車線的朋友則負責拍攝，當時有不少車輛駛過，亦聽到有車輛響咹聲音。

大批遊客站半島酒店外馬路拍照打卡

網民留言斥責，「成班白痴！有少少腦嘅都唔會咁做！」、「其實影相還影相，真係唔好企喺馬路中間咁黐線」、「喺到破壞規矩」。

網民批評：「到時有咩意外唔好怨，為咗打卡無咗條命值得咩？」（Threads@alice.in.your.wonderlanddd）

香港法例：胡亂過馬路罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。