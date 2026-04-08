午休睡5小時被罵！女子哭控上司：讓他知道便宜沒好貨　全網炮轟

「午睡再睡5個小時就滾蛋」。內地不少機構都容許員工在午休時小睡，但一睡就是5個小時，有人敢說不過份嗎？河南1名女子因午休長達5小時而被上司嚴厲警告，她隨後拍影哭訴，並向上司放話：「我就得要讓他知道便宜沒好貨！」影片在網上瘋傳後惹起極大爭議，這場職場爭議近日在網上熱爆，網民一面倒狠批女子全錯，又指她拍片是自曝其短，又質疑只是蹭流量的影片，「內容全屬虛構」。



女子因午休5小時被上司責罵，拍影片哭訴表示：「我就是要讓他知道便宜沒好貨」。（網上影片截圖）

午休1.5小時便5小時 薪資低消極怠工

內地媒體報道，事件發生於4月1日，該名女子從下午1時開始午休睡覺，直至傍晚6時才醒來，而公司規定午休是1.5小時，即她足足超過規定時間3.5小時，睡了5個小時。上司發現後向她訓話，怒斥：「再這樣就滾蛋。」

面對上司的批評，女子在片中表示不服氣，激動反駁：「我就不滾蛋，我就得讓他知道便宜沒好貨。」言下之意似是不滿自己的薪資低，所以用消極怠工來反抗。

吃掉上司朱古力 累對方血糖低險暈倒

女子在影片中還稱，上班時罵過的那些人，她恨不得將他們槍斃，只是自已沒槍，否則「他們一個都活不了」，又建議像她這種工資偏低的職員可以配槍。她還自爆睡醒後吃掉了上司桌上的朱古力，導致對方低血糖發作，差點暈倒在辦公室，事後上司還說她是「專門來索命的」。

女子聲稱想槍斃上班時候罵她的人。（網上影片截圖）

女子吃了上司的朱古力，上司低血糖差點暈倒，說她是專門來索命的。（網上影片截圖）

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網民全狠批 指先成為「好貨」才能不便宜

該影片被瘋傳後，女子的眼淚非但沒有得到網民的同情，反而一面倒批評她，認為「一天工作8小時，睡5小時跟曠工半天沒區別」，更有網民直言她自爆怠工，「發出來網暴自己」、「睡了一下午你還感到委屈了」、「別欺負領導」。還有網民調侃：「讓你睡一下『午覺』，不是睡一『下午覺』」。

女子任職的公司規定午休時間是1.5小時，但她女睡了足足5個小時。（AI生成圖片）

網民：哭甚麼哭？沒出息！

有網民更留下絕句，直指「首先得成為『好貨』，才能不便宜」。而女子口中「便宜沒好貨」的自辯言論，反而被網民解讀為自認自身價值低，卻又不願改進，也不肯離職，言行自相矛盾，難怪被全網炮轟，「哭甚麼哭？沒出息！」。