北上美甲迎新年！女生做酒紅漸變款「中伏」　10隻手指激似北寄貝

港人北上美甲中伏！有女生早前到內地美甲，打算趁農曆新年將至，做1套酒紅色漸變甲款，但成品卻令她直言「瀨嘢」，事關10隻手指竟意外「撞樣」北寄貝刺身。網民笑稱「不能說高度相似，只能說一模一樣」、「見到你對手有啲肚餓」。另有留言指出是美甲師選色問題，「因為隻色唔係好一樣，佢個底其實應該係粉粉地，好靚咁樣過渡過去，唔係好似北寄貝咁紅白，你嗰個過渡有少少突兀」。



有女生北上美甲迎接農曆新年，但成品卻激似北寄貝刺身，惹來網民爆笑。（「threads＠xlok_munx」圖片）

北上美甲迎新年！ 10指慘變北寄貝

該女生在threads發帖，指她有多次北上美甲經驗，對過往效果都非常滿意，但她就貼出近期的美甲成品圖，表示「我終於瀨嘢了」。從她上傳照片可見，她10隻手指的美甲款色意外「撞樣」北寄貝刺身，故詢問網民「請問大家（覺得）相似度有幾多%？」，又笑稱「仲要對住呢10隻北寄貝過新年，Yeahhhh」。

做酒紅色漸變款「中伏」 理想VS成品落差極大

樓主其後貼出原本想做的美甲效果圖，為酒紅色漸變款，底層使用較粉色的紅色，然後中間為漸層，再於前端部分用上酒紅色。不過樓主指甲和效果圖相比，明顯落差極大，事關2者使用的顏色根本不一樣，其美甲師在底層使用較似透明的顏色，而前端部分則用上深紅色，令整體甲款和理想效果差距甚遠。

事主原本理想效果如上，是做出酒紅色的漸變款。（「threads＠xlok_munx」圖片）

但結果卻不盡人意，10隻手指反倒像是北寄貝刺身。（「threads＠xlok_munx」影片截圖）

事主更貼出示意圖，無奈稱「要對住呢10隻北寄貝過新年」。（「threads＠xlok_munx」圖片）

網民笑：不能說高度相似，只能說一模一樣

許多網民留言調侃樓主，「其實無對比圖嘅話一切正常，但係睇完北寄貝壽司真係搞唔掂，笑死」、「不能說高度相似，只能說一模一樣」、「師傅你啲北寄貝唔新鮮喎，變晒色啦喎」、「你啲刺身擺咗幾耐啊，因住我去食環投訴你呀」、「老實講，第一次覺得見人咬手指甲唔敢鬧，怕你餓」、「見到你對手有啲肚餓」。

美甲師技術不足？ 「出事」原因和選色有關

另有留言覺得樓主所選甲款其實很正常，「其實整得幾靚，但係呢個款呢個色本身就好容易似北寄貝」、「如果真係唔鍾意，可以搽一層紅色甲油喺面」，又指覺得有落差，亦是美甲師選色問題，「原圖唔似，我覺得係因為佢啲紅色漸變得比較明顯，對比大啲」、「紅色範圍佢整得太大撻喇，完全做唔到漸變嘅效果」、「因為隻色唔係好一樣，佢個底其實應該係粉粉地，好靚咁樣過渡過去，唔係好似北寄貝咁紅白，你嗰個過渡有少少突兀」。

有網民分享曾自學美甲，甲款意外和肥牛「撞樣」。（threads截圖）

（threads＠xlok_munx）