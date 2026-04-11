居深港漂落馬洲「守水塘」讚筍工　帖文爆紅被調中環變4小時通勤

分享「守水塘」日常，結果「禍從帖出」。有居於深圳但在港工作的港漂分享，自己在落馬洲工作，分享公司周邊的照片，疑在港深創科園工作，大讚除上班便利，手機信號港深兩地都有覆蓋，形容自己工作是「守水塘」，引起來多名網民叫他介紹工作。



帖文瘋傳後終於「出事」，港漂男指復活節假期後，公司發現他「悶得慌」，目前將他調到中環上班，原本兩地通勤時間由1.5小時變成4小時，自嘲「好日子徹底到頭」。



樓主分享自己在落馬洲工作的日常，自嘲是「守水塘」。（小紅書@ 有点菜）

港漂男落馬洲工作自嘲「守水塘」

港漂男較早前在小紅書發帖分享，爆笑指「你們都在開玩笑而我真的在香港守水塘」，他透露最近工作地點換到香港落馬洲，整片區域是「野外大工地」，目前正式進駐的公司不多，附近的村莊也很小，「放眼望去全是水塘，真的守水塘了」。

樓主分享自己在落馬洲工作的日常，自嘲是「守水塘」，拍攝附近的工地。（小紅書@ 有点菜）

網民求介紹筍工：公司需要清潔嗎

他未透露自己的工作，「等待P9的公司過來創科園和我們一起守水塘」，疑於創科園上班。網民見其工作看似休閒筍工，紛紛表示「媽呀，真羨慕，還招人嗎？ 在觀塘這裡真的要死」、「公司需要清潔嗎，我感覺我可以」、「什麼工作呀，正好想找近深圳的」、「夢中情司，HK賺錢深圳花不得爽飛了」。

由於多名網民叫樓主「介紹工作」，他拍攝數張落馬洲附近水塘、落馬洲警署及工地的照片之餘，還上傳1張港深創科園的「水牌」，顯示多間進駐公司，叫大家可到網上看看有沒有招聘。

不少網民希望樓主介紹筍工，他拍攝港深創科園的「水牌」，叫大家上網看有沒有招聘。（小紅書@ 有点菜）

往返深圳便利 10分鐘行去口岸

他同時大讚工作地點往返深圳很便利，只需10分鐘就能行到口岸，「大陸和香港雙信號覆蓋（在香港待久了才知道這有多爽）」。

因「守水塘」帖文被公司發現，他目前被調到中環上班，通勤時間由1.5小時變成4小時。（小紅書@ 有点菜）

被公司發現太得閒 調到中環每日4小時通勤

由於帖文被廣傳，他日前再發帖表示「好日子徹底到頭」，復活節假期後，公司發現他「在落馬洲閒得慌，還有時間發小紅書」，結果4月8日已要求他調往中環上班，「落馬洲的東西公司直接叫人帶過來」。他表示目前是深港通勤，未有在香港居住，現時通勤時間由1.5小時暴升到4小時，「原來的我甚至還可以中午回福田吃個飯再回來上班」。

網民問他是否被同事「出賣」，又提醒他上班有空閒時間也不要高調，「你會連累後面補位的人啊，你靜靜的贏不行嗎？」