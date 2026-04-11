派天水圍天恩邨88呎公屋單位　申請者憂難放雪櫃　網民：細過車位

香港寸金尺土，公屋成為不少人「上樓」的希望，但單位大小各異。最近1名網民在社交平台發文分享，表示自己早前收到房署信件，獲派天水圍天恩邨的恩慈樓。不過，樓主稱該單位只有88呎，直言不知道洗衣機可放在哪裏，單位面積成為樓主最大的憂慮，因此他仍正考慮應否接受。



1名網民在社交平台發文分享，表示自己早前收到當局信件，獲派天水圍天恩邨的恩慈樓。（資料圖片）

獲派天水圍天恩邨88呎公屋單位

樓主在Facebook「公屋討論區」發文，表示近日收到信件，當局分配位於新界天水圍的天恩邨恩慈樓，然而，該單位只有88呎，拒絕單位也不會計算一次編配機會。樓主擔心單位太細無法擺放所需家電，例如大型電器洗衣機等，可放單位內哪位置。因此，樓主還正考慮應否接受分配結果。

不過，樓主稱該單位只有88呎，直言不知道洗衣機可放在哪裏，單位面積成為樓主最大的憂慮，因此他仍正考慮應否接受。（資料圖片）

申請者憂無法放家電、家俬

帖文引來大批網民討論，絕大部份的留言均指88呎的單位太小，甚至比「劏房」更小，可能連日常所需的家電和家具都放不下。網民都勸樓主假如不是急需的話就放棄該單位，亦有網民指相關單位的廁所非常狹窄，甚至洗手盆是「迷你型嘅三角形」，認為樓主應三思而行，只要一決定接受便無法回頭。

天恩邨第1期4座大廈 原屬中轉房屋

翻查政府文件，恩慈樓屬天恩邨第1期落成的大廈，原本設計為中轉房屋，作短暫居住之用，因此部份單位的面積一直為人詬病。過去也有網民曾發文指其新戚獲派天恩邨恩樂樓1人單位，他事後補充指，親戚展示房署信件，寫明「若拒絕此次寶田邨或天恩邨第1期的公屋編配，本署將不會計算是次編配在你的3次編配建議之內」，所以親戚拒絕接受該單位。

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