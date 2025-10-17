󠀠35歲男有三高險截肢！醫生建議食這2款食物　3個月後急減10kg

許多人都有三高和血糖問題，但其實只要從飲食方面下手，就能重拾健康。台灣1名女醫生分享指，1名35歲打工仔有三高問題，「不知道為什麼走路時小腿愈來愈痛，覺得有點像抽筋」，經檢查後證實下肢動脈阻塞，在體內放了血管內支架，「不然長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢」。女醫生同時建議他從日常飲食中可以加入菇類和菌類，配合血糖藥物和有氧運動，3個月後覆診，飯後2小時血糖穩定在120mg/DL左右，體重急降10公斤，糖化血色素也從8.5%降到6.0%。



男病人走動時，小腿感到好像抽搐。（AI生成圖片）

走路時小腿愈來愈痛

減重專科醫師楊智雯在其facebook專頁表示，這位35歲男病人擔任業務主管，接受健康檢查向楊醫生求醫，他直言自己有三高問題，年底將近，「跑業務跑得更勤」，走路時小腿愈來愈痛，感覺好像抽筋，但休息一下會緩解，他不知道病發原因，所以前來求醫。

三高問題非常嚴重

楊醫生發現這名男病人身高1.65米、體重80公斤，「三高數字都難看」，血壓160毫米汞柱，三酸甘油酯高達500至600mg/DL，超過正常值約4倍，低密度膽固醇也高達190mg/DL，糖化血色素更有8.5%，正常值理應介乎4.0至5.6%。

如果沒有及時處理，就會最壞情況截肢中風。（AI生成圖片）

最壞情況截肢中風

楊醫生觸摸該名病患的足背動脈，發現脈搏微弱，皮膚溫度比較低，於是建議他前往心臟外科接受檢查，證實下肢動脈阻塞，需要接受手術，擺放血管支架，「不然長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢」，若沒有好好控制血糖，就會造成血管內皮不健康，一旦下次阻塞大腦，恐怕就變成中風。

多食菇類和菌類有3大好處

楊醫生建議男病人，日常飲食中可以加入菇類和菌類食物，並有3大好處：

1. 含有豐富膳食纖維

菇類豐富膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低血糖過高對血管的損害。

楊醫生建議病人，日常飲食中可以加入菇類和菌類食物，有助控制血糖。（AI生成圖片）

2. 幫助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠和膽汁酸結合，繼而經由消化道排出體外，幫助降低體內壞膽固醇，維護心血管健康。

3. 抑制血小板聚集，避免血管「塞車」

黑木耳這類菌類算是有名的「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成份，可以抑制血小板過度聚集，令到血液順暢流動，減少血管內「塞車」情況，預防中風和心肌梗塞。

楊醫生提醒大家，避免高糖、高油和油炸食物。（AI生成圖片）

跟從醫生建議體重減10公斤 血糖回穩

該名男患者表現配合，除了飲食之外，楊醫生亦協助他調整血糖藥物，同時加強有氧運動，病人3個月後覆診，飯後2小時血糖穩定在120mg/DL左右，體重減了10公斤，糖化血色素降至6.0%。

避免高糖高油和油炸食物

󠀠楊醫生提醒大家，避免高糖、高油和油炸食物，相關食物會讓血糖波動劇烈，強調健康不是一天達成，保持穩定血糖和健康生活習慣，才能讓血管持久通暢。

（facebook專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」）