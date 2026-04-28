老闆遇白事要求全體同事「放假弔喪」！但周日補返工　附勞工法例

許多人家中遇到白事，都想盡量安排大量親朋戚友前來弔喪。本港有打工仔在網上表示，老闆家中最近有白事，勒令「星期三全公司放假」，要求同事前往殯儀館鞠躬，但星期日要補返返工，疑惑「乜可以咁嘅咩？」。



老闆家中最近有白事，勒令「星期三全公司放假」，要求同事前往殯儀館鞠躬，但星期日要補返返工。（AI生成圖片）

網民︰太傷心了，星期日返唔到

帖文引來許多網民留言，「封2蚊帛金啦」、「去靈堂大笑」、「太傷心了，星期日返唔到」、「今次唔得，下次一定到」、「搞到先人被詛咒破唔到地獄」、「開始搵工啦」。

老闆家中的白事屬於私人事務，不算是「工作」，員工周三吊喪，周日返工，換言之，減少一日休息日，員工可以檢查僱傭合約，必要時向勞工處求助。（AI生成圖片）

在僱員同意下僱主才可另定休息日 不得強迫員工在休息日工作

根據香港法例第57章《僱傭條例》和勞工處網頁，凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日，休息日是由僱主指定，可固定或非固定。在僱員同意下，僱主可另定休息日，代替原來指定的休息日，另定休息日須安排在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的 30 天之內。

另外，僱主不得強迫員工在休息日工作，否則必須另定休息日，但僱員如自願，可在休息日替僱主工作。如僱主無合理辯解而不給予僱員休息日或強迫僱員在休息日工作，兩者均可被檢控，一經定期，最高罰款5萬元。

（facebook專頁「奴工處」）