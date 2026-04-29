七旬母每月寄錢接濟！不肖子再擅取棺材本　母嘆辜負信任決停金援

兒子不生性辜負信任，就算是家人也要下決心「斬纜」！日本1名74歲獨居婆婆，每月有14萬日圓（約6,700港元）年金，生活本身還算過得去，但45歲兒子致電聲稱轉職後收入變得不穩定，最初開口索取3萬日圓（約1,400港元），婆婆不忍心兒子陷入財困，自此每月寄錢給接濟，持續大約1年。



婆婆之後核對存摺，卻發現扣除自己開支和寄錢給兒子後，餘額比預算少，存摺更有多筆不知名的提款紀錄。婆婆想起自己曾將存摺、印章、提款卡存放位置告訴給兒子，於是致電了解，對方承認曾擅自提款，金額高達數十萬日圓，但沒有交代用途。婆婆慨嘆兒子辜負自己信任，決定暫停金援。



74歲婆婆每月向兒子匯款3萬日圓（約1,400港元），持續約1年。（AI生成圖片）

每月依靠14萬日圓年金過活

日媒於今年4月報道，74歲婆婆久美子（化名）自丈夫逝世後，在埼玉縣內獨居，每月依靠14萬日圓（約6,700港元）年金過活，雖然金額不多，但總算可以生活，而且「每月開銷大致固定，還能一點一點存下錢來」。

長子開口索取3萬日圓 自此每月匯款接濟

但好日子其後結束，久美子的45歲長子亮太（化名）致電求助，表示「工作不太順利，希望能稍微幫我一下」，開口索取3萬日圓（約1,400港元）。原來亮太本身是公司職員，轉職後生計不穩，久美子有少許猶豫，卻認為只是暫時性，自己節省開支都能應付，加上無法置諸不理，所以開始寄錢給兒子，每月匯款3萬日圓（約1,400港元）持續約1年，久美子相信「這筆錢應該是用在必要的地方」。

亮太生活費不足時，就會從久美子帳戶中提取現金。（AI生成圖片）

驚見銀行戶口餘額離奇變少

但久美子核對存摺時，察覺到餘額離奇變得極少，當中更有多筆提取現金紀錄，但明明除了生活費和每月匯款給兒子之外，自己沒有額外開支，想起自己以前曾向兒子交代存摺、印章和提款卡的存放位置，當時為了以防萬一，沒料到會被利用。

兒子承認擅取現金 高達數十萬日圓

久美子致電兒子了解，亮太經過一陣沉默後，回答「對不起，我原本以為只是借一點點」，當生活費不足時，他便會從久美子帳戶中提取現金，原擬還款，最終無法應付，金額達到數十萬日圓。

久美子致電兒子了解，對方承認擅自提取其帳戶內的現金，款項高達數十萬日圓。（AI生成圖片）

母親暫停寄錢給兒子

久美子形容「腦中一片空白，明明一直都很信任他」，自己已經定期寄錢，兒子竟然擅自提款，她重新檢視存摺和銀行卡的管理方式，而且暫停匯款，「想幫助兒子的心意沒有改變。但我覺得再這樣下去，自己無法好好生活」。

高齡單身無業人士月收入11.8萬日圓 支出14.8萬日圓

日媒指出，根據總務省《家計調查（2025年）》顯示，高齡單身無業人士每月收入大約11.8萬日圓（約5,600港元），支出則是14.8萬日圓左右（約7,000港元），換言之，久美子每月只有14萬日圓（約6,700港元）年金，生活絕非寬裕，從中撥錢寄給兒子，已經是重大負擔，帳戶所顯示的數字不但是餘額減少，更是母子關係裂痕。

金融廳警告管理好自己資產 切勿信任家人

日本金融廳亦曾就高齡人士的資產管理提出警示，強調即使是家人，都需要適當管理自己資產，一旦過度依賴信任關係，可能出現難以察覺不當行為或糾紛的風險。

（THE GOLD ONLINE）