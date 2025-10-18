信用卡借友遭碌$5萬交稅！擅自申60期還款　港男崩潰　網民錯重點

雖說朋友之應互相幫忙，但總有個限度，有些物品更絕不能借出！有港男近日於社交平台發帖呻慘，指朋友以「冇信用卡」為由，向他借卡「碌少少嘢」，樓主因與對方相熟，毫不猶豫地答應。未料他只是去洗個澡的時間，朋友竟用該張信用卡繳交56,152元政府稅款，更自行設定60個月分期付款。事主致電銀行希望阻止過數，惟獲回覆指交易已獲批核，無法取消或更改，令他大感崩潰：「我唔想用呢張卡5年啊！」



不少網民狠批事主「信錯人」，有人更建議他立即報警：「最驚係佢用你張卡交稅，其實係等稅局退錢，即係佢套現，你幫佢交咗稅兼畀利息。」亦有網民感嘆，事件最令人心寒的不是金錢，而是信任：「5年後你哋仲係咪朋友都成問題啦」，不過，許多網民「錯重點」，指樓主的友人要應該收入不菲，否則不繳交如此多稅款，「要交到5萬稅代表收入唔差」，亦有人質疑帖文真偽。



港男把信用卡借給友人，沒料到對方竟用來繳5萬多元稅款。（AI生成圖片）

借信用卡交稅分60期還款

該港男在Threads 帳號「path2demon」發帖，憶述當日朋友借信用卡時，聲稱只會「碌少少嘢」，他遂將信用卡交出，自己則進浴室洗澡。當他洗完出來後，朋友已經離開，手機隨即彈出短訊通知：「信用卡成功支付政府稅款$56,152。」

樓主發現該筆款項更申請了分作60期還款，遂立即致電銀行查詢，職員回覆稱該筆交易已被批核，且分期計劃已正式生效，即使提早清還亦須支付60期利息，無法取消或重設。事主憤怒表示：「咁都得？佢完全冇問過我分期嘅事，好嬲！」

朋友未經樓主同意下，碌卡5萬多元交稅，而且分60期攤還。（網上圖片）

網民錯重點：交5萬蚊稅要幾多月薪？

事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人狠批事主「信錯人」，並質疑涉事朋友「冇信用卡」說法根本站不住腳，不少人則關注樓主友人的收入，留言指：「交得5萬稅冇信用卡？講都唔信，應該係想套現！」、「要交到5萬稅代表收入唔差，仲要話冇錢？十居其九係呃人。」有網民更估算，該名朋友每月至少有4萬元收入，有人更懷疑其真正目的：「我懷疑你朋友根本唔需要交5萬稅，佢等緊稅局退返比佢，即係佢套現到剩返啲錢。需要交5萬稅嘅人，點會冇卡？」

銀行職員表示交易已獲批核，分期付款亦已確立，無法取消或修改，即使提前清還亦須繳付60期利息。（網上圖片）

網民怒斥：熟極都唔應該比卡人拎

不少網民批評事主過於天真：「熟極都唔應該比卡人拎！」亦有人建議：「叫佢即刻過返錢俾你，唔係就報警！」更多人感嘆事件反映人性：「唔熟唔食！信用卡可大可少，你而家瀨得甘啦！放心，佢最多還一兩次就唔會還。」另有網民指出，這類情況最終多以失聯收場：「還還吓就會失蹤……」

有網民發現樓主曾稱自己任職銀行，月入逾10萬元，加上他經常有「奇遇」，故亦有人質疑這次「借信用卡給朋友」的事件真偽。

（threads@path2demon）