孕婦入產房前寫帳戶密碼交丈夫！婦產醫生揭風險：生產是拿命在賭

即使醫學如何進步，孕婦分娩仍然是有致命風險。台灣有婦產科醫生表示，日前見到有女警產後大出血的新聞，形容「心情真的很沉重」，又指10多年前最高紀錄曾在24小時值班期內，連續接手5宗產後大出血轉診個案，同科1位學姊甚至在自家醫學中心分娩時，臨盆前將銀行帳戶和提款卡密碼寫下來鎖入夾萬內，仔細向丈夫交代後才進產房報到，令她慨嘆「生產就是拿命在賭」。



台灣婦產科醫師謝筱芸憶述，科內1位學姊要在自家醫學中心生產，臨盆前把銀行帳戶和提款卡密碼寫下，繼而鎖入夾萬，仔細向丈夫交代後才入產房。（AI生成圖片）

產後子宮收縮失效 全身血液不到10分鐘流乾

婦產科醫師謝筱芸在其Facebook帳戶表示，許多人未必不了解懷孕子宮的血流量非常驚人，足月臨盆前，供應子宮的血流每分鐘約700毫升，如果產後子宮收縮失效或血管破裂，全身血液不到10分鐘就會流乾，孕婦會有生命危險。

24小時內連續處理5宗產後大出血轉診個案

謝醫生回想起10多年前擔任駐院醫生時期，台灣每年出生人數還有20萬人，其最高紀錄曾在24小時值班內，連續處理5宗產後大出血轉診個案，不停在急症室、加護病房（港稱深切治療部，ICU）和血管造影室奔波，孕婦們血流之快常常根本來不及輸血速度，「有救回來的，也有遺憾回天乏術的」。

謝醫生慨嘆「生產就是拿命在賭」，即便醫學再怎麼進步，生產風險永遠不可能歸零。（facebook專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」圖片）

孕婦寫下帳戶和密碼才入產房

謝醫生憶述，科內1位學姊要在自家醫學中心生產，臨盆前把銀行帳戶和提款卡密碼寫下，繼而鎖入夾萬，仔細向丈夫交代後才入產房。

女醫生︰生產就是拿命在賭

謝醫生慨嘆「生產就是拿命在賭」，即便醫學再怎麼進步，生產風險永遠不可能歸零，「感謝每一位願意冒着生命危險孕育下一代的女性」。

（facebook專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」）