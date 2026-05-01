肝硬化男需救命錢　家屬用輪椅推到銀行提款仍遭拒：無法確認意願

病人坐輪椅去銀行都提款失敗拿不出救命錢！河北發生銀行提取存款爭議，1名患肝硬化的男子急需醫藥費入院，因為未婚，大嫂代他到銀行提款被拒後，迫於無奈下家人用輪椅推至銀行櫃檯提款。儘管男子當時已意識模糊且嘴角流血，銀行仍先後兩次以「非直系家屬、無法確認存款人真實意願」為由拒絕辦理提款。事件曝光後，銀行最終在輿論壓力及監管部門介入下，翌日為男子辦理提款並致歉。



家屬用輪椅將石先生推至銀行櫃枱提款，銀行仍以「無法確認存款人真實意願」為由拒絕辦理提款。（網絡影片截圖）

單身漢病重急需救命錢 大嫂代領遭拒

據《齊魯晚報》、《極目新聞》等內媒報道，事發於4月24日，河北邢台市民石先生因肝硬化病情惡化，無法行動亦不能言語。由於他未婚，其大嫂王女士獨自前往邢台銀行匯通分行，代他辦理提款手續。職員以認為她並非直系親屬，拒絕提款要求。

家屬無奈之下，用輪椅將意識模糊、嘴角流血的石先生推至銀行。（網絡影片截圖）

輪椅推病者親臨 職員：難確認本人真實意願

為取出「救命錢」，家屬無奈下用輪椅將意識模糊、嘴角流血的石先生推至銀行櫃檯。由於石先生已無法說話，說不出密碼， 銀行職員糾結於一行人並非直系親屬，懷疑提款不是「儲戶真實意願」，拒絕處理申請，即場解釋「不是為難，因為這種情況非常多，我們不知道是不是他本人意願」。

邢台銀行事後說事件道歉。（網絡影片截圖）

輿論施壓後容許提款兼致歉

王女士無助痛哭，控訴銀行在人命關天的時刻百般刁難。事件經媒體曝光後，邢台市銀保監分局介入。銀行翌日已讓王女士提款並向家屬道歉。

此事在網絡上引發兩極討論。有網民認為銀行是為了保障財產安全，亦有網民認為銀行制度僵化。（AI生成圖片）

網民熱議 部份人認同銀行做法

事件在網絡上引發兩極討論，不少網民認同銀行做法，認為應防止存款被冒領，反質疑為何家人不能先墊支醫療費，「這是想炒作輿論、道德綁架吧」，不能否認當事人的確有可能在非自願情況下取錢。亦有網民質疑，患者肝硬化並非突發疾病，家屬為何等到其喪失言語行動能力後才前來提款。

有網民則認為銀行處事方式僵化，既然本人已到場證明無法說話，亦應酌情處理，不應等到輿論發酵後才願讓步。

（綜合）