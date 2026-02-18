銀行經典財神年畫現2錯處？「恭」字疑缺1點　「發」字這樣寫惹議

新年經常見到的財神年畫原來有錯？香港文化研究學者、次文化堂社長彭志銘在facebook分享，一間本地銀行每年派發的財神年畫，今年出現兩個問題，財神爺手上的「恭喜發財」，「恭」離奇少了一點，而「發」部首由「癶」變了「夕又」，不禁喊「真撞鬼了」。有網民翻出了該財神像的真跡，發現當時的「發」字已是這寫法，但「恭」字則是慣常的寫法，引起網民熱議。



財神年畫「恭」字缺一點

香港文化研究學者、次文化堂社長彭志銘日前在facebook分享，1間本地銀行幾十年來都會派送財神年畫，但今年畫上的「恭」字卻少了一點，「舊年那張，仍是正常無缺的」。從他上傳的照片所見，往年的財神畫的「恭」字心部左邊有點，但今年卻空了沒點。

另外，他又發現「發」字的「癶」字部首，「都寫成「祭」字的『夕又』，真撞鬼了！」。

他翻查去年的財神年畫，「恭」寫法正確。（facebook「Jimmy Pang」）

網民2023年曾見財神畫真跡 「恭」字寫法正確

有網民直接翻出「原畫」，指3年前該銀行總行曾辦過展覽，該畫作正是其中一件展品，「2023年有幸見過財神畫真跡，『發』字似乎原稿已經係咁寫。不過『恭』字原畫係有一點嘅」。故現時派發的財神年畫「恭」字的特別寫法，可能直接源於這原畫。其後有網民更貼出了70年代版本，其「恭」字寫法正確，但「發」卻又有變回一般寫法。

網民分享該畫的真跡，「發」字原稿上已經如此，但「恭」字沒有缺一點。（facebook「Jimmy Pang」）

網民：印刷廠好大疏忽！QC更疏忽

有留言提到，畫中以「夕又」為部首的發字，翻查下似乎是發字異體字的一種，但「恭」字缺了一點似乎是品質控制問題，「印刷電版用咗幾十年都仲用，印刷廠好大疏忽！QC更疏忽」、「點解咁都錯？」。網民笑言是否後製財神字畫時是否用了AI，「AI畫圖，冇識繁體中文字嘅人，認真proofread」、「個發字俾你拗得過，個恭字冇咗點咁好笑，真係是是但但到咁」。

帖文引起討討論，因該銀行早前的宣傳物品因用字問題已引來網民熱烈討論，故網民好奇是否「又係玩緊Marketing」、「引起話題，已經賺咗」，又指這財神畫可以「點睛」，「等你自己點睛呀」、「個恭字等你點睛」。

