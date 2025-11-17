車cam直擊｜電單車高速衝過斑馬線險撞途人！　網民斥危駕籲舉報

駕駛者經過斑馬線時應禮讓途人過馬路是常識吧？本港社交平台流傳車cam（行車紀錄）影片，顯示有司機停在斑馬線前正讓行人過馬路，但旁邊突然出現1輛電單車高速衝過斑馬線，險些撞到正過路的行人，上傳影片者因而狠斥「收都唔收吓（油）喎你！想撞死人？」。



網民紛紛批評該鐵騎士涉嫌危險駕駛，「好過份」、「睇片都嚇一跳」、「佢遲早撞死人」，並支持片主舉報對方，「對呢類人唔使仁慈，舉報吧」。



有電單車司機未有禮讓行人，高速衝過斑馬線。（「threads＠hk907siu」圖片）

鐵騎士未禮讓行人 高速衝過斑馬線險撞路人

有網民在threads帳號「hk907siu」分享1段影片，可見顯示日期是11月14日下午，片主駕駛電單車駛經秀茂坪秀明道一斑馬線位置時，司機先停下禮讓行人過馬路，其中1名穿着黑衣男子過了一半馬路時，司機右方突然出現1輛電單車，鐵騎士不但未有減速，反而是「一支箭」高速衝過斑馬線，倘若男子走慢半步，恐怕會被電單車撞倒。

由於場面驚險，樓主因而狠斥該鐵騎士「有無搞錯啊你」，質疑「收都唔收吓（油）喎你！想撞死人？」

片主駕駛電單車，駛經秀茂坪秀明道一斑馬線。（「threads＠hk907siu」影片截圖）

片主停下禮讓行人過馬路。（「threads＠hk907siu」影片截圖）

一名黑衣男子過了一半馬路時，司機右方突然出現1輛電單車。（「threads＠hk907siu」影片截圖）

鐵騎士未有減速，並高速衝過斑馬線。（「threads＠hk907siu」影片截圖）

鐵騎士高速衝過斑馬線，倘若男子走慢半步，恐怕會被電單車撞倒。（「threads＠hk907siu」影片截圖）

網民斥鐵騎士涉危駕：呢啲唔舉報真係累死人

許多網民批評鐵騎士涉嫌危險駕駛，「好過份」、「斑馬線係要停低俾人行」、「睇片都嚇一跳」、「佢遲早撞死人」、「呢種人真係害死全世界，搞到大家覺得電單車呢種車好危險」，並支持片主舉報對方，「睇到車牌號碼嘅就1823 ，送呢啲X街一程啦」、「對呢類人唔使仁慈，舉報吧」、「呢啲叫瀟灑！只不過扮瀟灑係要付出代價㗎」、「等住接告票啦」。

