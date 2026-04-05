巴士車廂疑「漏奶」！地板乳白液體亂流　網民：以為兇案現場

為了保持車廂整潔衛生，巴士內嚴禁飲食！然而，最近有網民在Facebook群組發文及上傳照片，顯示巴士車廂內疑似有乘客不小心倒瀉牛奶，乳白色液體在地板上流來流去，構成獨特的「脈絡」，大批網民不禁聯想起電視劇中的兇案現場，以粉筆畫出屍體輪廓的畫面，另有人認為巴士公司應更加頻繁地派人清潔車廂。



巴士車廂內疑似有乘客不小心倒瀉牛奶，乳白色液體在地板上流來流去，構成獨特的「脈絡」，讓大批網民不禁聯想起電視劇中的兇案現場。（Facebook圖片）

巴士車廂驚見白色液體

樓主日前在Facebook群組「馬路的事討論區」上傳照片，顯示一巴士車廂的地板有白色液體四處亂流，疑似早前有乘客不小心倒瀉牛奶，或者將未喝完的飲料留在車上，隨着巴士行駛，導致液體流來流去。樓主文中直接大罵涉事乘客，「你娘親近來還好嗎？」。根據其分享的照片，可見疑似牛奶的液體在巴士下層的地板留下獨特的「脈絡」，液體應由4人卡座的位置開始，流到台階下，再經走道流到前面座位。

照片惹來網民熱議，大部份人被液體流過的痕迹逗笑，表示驟眼看還以為是特別花紋的地板，認為紋路猶如雲石紋地板，甚至大讚非常有藝術感。（Facebook圖片）

網民：以為係地板花紋

許多網民看過照片後議論紛紛，當中大部份人被液體流過的痕迹逗笑，表示驟眼看還以為是有特別花紋的地板，認為紋路猶如雲石紋地板，甚至大讚非常有藝術感。有網民認為樓主應告知車長，讓對方通報公司，安排車廂清潔工作；不過也有網民指出，現時已經甚少看到有清潔人員在巴士停靠總站時，上車清潔車廂。

根據九巴網頁上的乘客須知，其中表明「嚴禁於車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔」。