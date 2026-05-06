資助孫兒讀私校！嫲嫲狂插手管教　積蓄耗盡索錢　兒子拒絕斷來往

高昂教育成本為家庭帶來巨大壓力，但提供金援不代表可以橫行霸道！日本1名上班族的收入僅能讓家庭勉強過活，但兒子想入讀學費高昂的私立中學，70歲媽媽得知愛孫意願後，主動提出全額援助，同時承諾不會干涉愛孫的教育決定，而每年金援高達150萬日圓（約7.23萬港元）。但是隨着每次出錢，媽媽的態度漸漸改變，最初會對愛孫的成績提出評價，甚後開始以經濟資助為借口，干涉兒子一家做家務和育兒方式，除了多次致電連環滋擾之外，還會幾乎每個周末上門訓斥，令媳婦苦不堪言。



上班族曾向媽媽直言「我不需要錢了，別再來我們家了」，但她勃然大怒，反斥「如果停止資助，孫兒要是輟學了，怎麼辦？」。好不容易捱到孩子高中畢業參加大學入學考試，媽媽致電「通知」其積蓄所剩無幾，要求兒子和媳婦每月支付5萬日圓（約2,400港元）補貼其生活開支，甚至明言「做好我們一起生活的準備」，相信她認為將所有退休金都投入到兒子一家，等於日後可獲得供養。



上班族將妻子精神健康和家庭生計放在首位，勇敢地拒絕媽媽要求，她即怒吼「把錢還給我」、「你這個沒良心的兒子」。兒子覺得自己無法再忍受媽媽的專橫，於是與她斷絕往來。



70歲加藤幸子知道男孫慶介入讀私立初中，主動提出資助全部費用。（AI生成圖片）

兒子學費成為龐大負擔

日媒於今年5月報道，43歲加藤和也（化名）和妻子及18歲兒子慶介（化名）住在東京，和也在一間IT公司工作，家庭年收入大約800萬日圓（約38萬港元），數年前，慶介表示想入讀私立初中，由於學費高昂，考慮到房貸和東京的生活開支，兒子學費成為龐大負擔。

嫲嫲願意全額資助學費 承諾不會干涉愛孫教育

和也的70歲媽媽加藤幸子（化名）知道孫兒意願後，主動提出資助全部費用。和也父親去世後，媽媽每月領取約14萬日圓（約6,800港元）養老金，幸子聲稱這筆錢足夠支付生活開銷，自己資助愛孫不會有問題，甚至形容「很樂意為慶介教育作出付出，不會干涉其教育決定，你們可以隨意花費這筆錢」。和也一家相信幸子，接受她每年近150萬日圓（約7.23萬港元）資助。

隨着每次資助，幸子態度都會改變，起初只是評論慶介成續，但致電愈來愈頻繁，甚至幾乎每個周末都會前往和也住所，不滿媳婦做家務和育兒方式。（AI生成圖片）

態度改變 訓斥家務和育兒方式

但隨着每次資助，幸子態度都會改變，起初只是評論慶介成續，看完成績單後表示「英語需要加強」，但致電愈來愈頻繁，她甚至直言「是我出錢，所以你得讓他照我說的做學習」。慶介漸漸長大，幸子幾乎每個周末都會前往和也住所，不滿媳婦做家務和育兒方式，訓斥歷時長達數小時，即使和也妻子試圖反駁，幸子卻稱「你覺得是誰讓這孩子能上學的？」。

拒絕金援不果

和也妻子開始抱怨精神狀況不佳，和也聞言向媽媽表示「我不需要錢了，別再來我們家了」，幸子卻勃然大怒，反駁「如果我停止資助慶介，他要是輟學了，怎麼辦？你難道要辜負我的好意嗎？」。

幸子直言積蓄所剩無幾， 要求和也一家每月拿出5萬日圓（約約2,400港元）補貼其生活開支，幸子遭到拒絕後大罵「把錢還給我」、「你這個沒良心的兒子」。（AI生成圖片）

直言積蓄所剩無幾 反要求補貼生活費

2025年冬天，慶介大約18歲，正值其高中畢業和參加大學入學考試前夕，情況急轉直下，幸子聯絡和也，直言積蓄所剩無幾， 要求和也一家每月拿出5萬日圓（約約2,400港元）補貼其生活開支，甚至明言「做好我們一起生活的準備」。和也檢查媽媽的銀行戶口，見到只剩下數萬日圓，相信媽媽以為把所有退休金投入到他們一家，等於將來會照顧她。

被兒子拒絕要求 老婦怒吼︰把錢還給我

和也將妻子健康和家庭生計放在首位，明言拒絕媽媽要求，幸子直接怒吼「把錢還給我」、「你這個沒良心的兒子」ｍ但和也感到自己無法再忍受自己媽媽，最初暫時和她保持距離，到最後斷絕往來。

日本私立中學6年學費總共接近600萬日圓（約29萬港元），如果另計補習班費用，甚至可能超過800萬日圓（約39萬港元）。（AI生成圖片）

日本私立中學加補習費用超過800萬日圓

根據文部科學省《令和5年度兒童學習費調查》，日本私立初中學費每年平均113萬日圓（約5.45萬港元），高中則是83萬日圓（4萬港元左右），6年間總共接近600萬日圓（約29萬港元），如果另計補習班費用，甚至可能超過800萬日圓（39萬港元左右）。根據厚生勞動省《令和6年國民生活基礎調查》，高齡家庭的平均年收入為314萬日圓（約15萬港元），其中超過6成來自公營年金，收入來源絕非穩固，有55.8%受訪者表示「生活艱難」，更有25.2%表示「生活極為艱難」。

態度或資助金額 日媒建議雙方保持適度節制

日媒指出，長者對孫輩的資助往往不自覺超出負擔範圍，容易抱持「既然出錢」的心態而想插手管教，結果可能成為家庭關係惡化的主因，所以不論態度或資助金額，雙方都要適當節制。

（THE GOLD ONLINE）