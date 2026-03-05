女生不適診所等看醫生！被逼讓座予患病婆婆　慘呻：情緒勒索我？

讓座理應是自願，不應強迫。本港1名女生在網上表示，日前到診所看病，坐下等候期間，1名陌生女子走近要求「唔該你畀婆婆坐下」，對方站立觀望她3秒，在場所有人同樣望向她，女生受到群眾壓力而被迫讓座，慨嘆「我最後生就唔應該坐？呢度咁多人係陪睇嘅，你哋唔讓座？」，認為自己遭到情緒勒索。



許多網民留言指「直接講『我唔舒服嚟睇醫生，你問下其他陪病人嘅家屬讓座啊』」、「讓畀佢，然後喺佢前面暈低，阿婆有得坐，你又可以插隊睇先，雙贏」、「講『唔可以』，完」。



樓主生病無奈起身讓座

樓主在threads表示，自己早前到診所看病，坐下等候期間，1名陌生女子要求她讓座給同行年老女病人，「個姐姐企咗喺度望咗我3秒，然後全部人都望住我」，樓主不堪群眾壓力，無奈起身讓座。

樓主在文中批評，全場目測她最年輕，是否代表不應坐下，「呢度咁多人係陪睇嘅，你哋唔讓座？」、「而家情緒勒索我？」。

網民︰學會「拒絕的勇氣」

帖文引來大量網民留言，「照坐唔好理，叫職員安排」、「下次同樣事情，嘗試學會『拒絕的勇氣』」、「我會直接講『唔好意思，我係嚟睇醫生，好唔舒服，叫陪人睇醫生嗰啲讓』」、「請她向護士求助」。

（threads@hailey_lifestyle1116）