員工餐廳只能站著吃！企業辯稱關注員工健康　提升效率20分鐘吃完

浙江溫州市1間醫療科技企業近日引起熱議。有網民上傳影片顯示，該企業員工餐廳完全不設座椅，員工被強制站立用餐。該企業回應內媒指，他們是在「仿效國外高效率模式」，由於員工長時間坐下，讓他們站立吃飯是「關注員工健康」，而且吃飯效率提高，通常20分鐘就可返回工作崗位。該回應遭到大量網民質疑，但當地勞動部門表示，飯堂配置屬於企業內部管理問題，他們無法強制介入。



浙江溫州市1間醫療科技企業員工餐廳全程不設座椅，員工只能站立用餐。（網絡影片截圖）

「吃飯不讓坐」 多數員工為女性默默忍讓

內地社交平台日前流傳影片，指1間叫康萊方醫療科技有限公司的員工餐廳不設座椅，大量員工只能站立進食，甚至有少數員工被迫暫坐在窗台上勉強用餐。有員工透露，公司要求「站著吃飯」，是想學習國外「坐著上班、站著吃飯」的高效率公司文化。有知情網民透露，該廠員工多為女性，性格相對忍讓，才默默接受此安排。

員工餐廳未配置任何椅子，大量員工只能站立進食。（網絡影片截圖）

公司回應稱運行20年 站立促進血液循環

面對輿論爭議，涉事企業康萊方於4月30日作出回應，聲稱該用餐模式已運行長達20餘年，員工餐廳高桌設計參考西式風格，專為站立用餐打造。企業解釋，員工平日坐下工作，久坐易疲勞，站立用餐可促進身體活動及血液循環。同時，站立用餐可提升效率，員工通常20分鐘就可以吃完返回崗位，若員工有不適或建議，可透過內部溝通調整。

企業解釋員工平日在工作崗位多為坐姿，長時間久坐易疲勞，站立用餐可促進身體活動及血液循環。（AI生成圖片）

勞動部門：屬於公司內部管理問題

內媒記者就事件向溫州市龍灣區人社局及總工會查詢，獲回覆指企業飯堂是否配置座椅，屬於公司內部管理問題，監管部門無法強制介入，建議員工直接與企業協商。

網民痛批：為何不學國外的薪酬待遇

網絡輿論兩極分化，有網民認為，企業能提供員工餐已屬福利，不應過度苛求，但絕大多數網民痛批此安排極度缺乏人性化，直指企業只追求工作效率，揶揄是「員工牲口化」「吃飯都要趕效率，員工太淒慘」。更有網民反諷：「要學國外模式，為何不學國外的薪酬待遇、休假制度與員工福利？」