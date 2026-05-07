凌晨銅鑼灣下班　險遭蒙面男搶手機　女生驚：搶唔到唔死心想再嚟

無論身處何時何地都要有危機意識！有港女生於網上發文表示，5月6日凌晨在銅鑼灣禮頓道差點被1名男子搶走手機，當時她剛下班，聽到身後有人跑向她，立即提高警覺，望向身後，就在那1秒間，1名男子用衣服蒙住臉孔，一手想搶她手機，幸她反應迅速縮開手，「佢第一下搶唔到仲唔死心想再嚟」，女生再大叫呼救，最終男子跑走逃去。



網民慶幸道，「幸好今次人冇事，亦未有財物損失」，並提醒「夜闌人靜要提高警覺，盡量行人多嘅路，時刻留意四方」、「今時唔同往日，日光日白都未必安全，萬事小心」、「深夜喺街度唔好玩手機，要留意身邊事！」。



有港女生於網上發文表示，5月6日凌晨在銅鑼灣禮頓道差點被1名男子搶走手機。（AI生成圖片）

該女生於Threads發文講述事件，事發於5月6日凌晨零時許，她剛下班回家，在銅鑼灣禮頓道行走時玩手機，由於夜深人靜，故清楚聽到身後幾步近的距離正有人跑向她。

凌晨銅鑼灣下班 險遭蒙面男搶手機

女生立即提高警覺，望向身後，就在那1秒間，「個男人用件衫蒙住塊臉，佢一手想搶我手機」，女生形容「我係即時腎上腺素飆升，反應得切縮開咗隻手，同時我用畢生最低沉嘅咆哮聲，好大聲咁喝住佢」。

女生直言，事發後10分鐘，怕得雙手仍在顫抖，「估唔到今時今日嘅香港會有咁嘅事發生」。（電影《祭弒》劇照）

女生：佢第一下搶唔到仲唔死心想再嚟

女生指出，「佢第一下搶唔到仲唔死心想再嚟」，她再大叫「叫到附近100米都一定聽到」，男子見事敗最終跑走逃去。

女生直言，事發後10分鐘，怕得雙手仍在顫抖，「估唔到今時今日嘅香港會有咁嘅事發生」。她提醒網民，「大家晚上出門口記得提高警惕，尤其是夜晚，最好就唔好戴耳機，留意下周圍！」。

女生表示，「真係要讚下灣仔嘅警員，今次真係超快手處理，已經鎖定緊疑犯」。（《鐵探》劇照）

女生報警備案：警方已鎖定疑犯

有網民建議女生要報警備案，女生回覆說，「當時我都驚個賊仔會跑返轉頭無喺原地報警」，事後已在網上報案，估計附近很多店舖的閉路電視都會錄到事發當刻，她沿路走去乘車時，經過見到途人就提醒「剛剛有人搶嘢，要小心啲」。

女生5月6日早上交代後續，表示灣仔警署特遣隊警員已聯絡她了解事件，「真係要讚下灣仔嘅警員，今次真係超快手處理，已經鎖定緊疑犯」。

網民提醒，「唔好理咩時代喇，總之1個人嘅時候都要特別提高警覺」。（電影《當男人戀愛時》劇照）

網民提醒：1個人要特別提高警覺

另有網民提醒，「禮頓道夜晚好靜，真係要小心，唔可以聽headphone」、「唔好理咩時代喇，總之1個人嘅時候都要特別提高警覺」、「日頭又好夜晚又好，行路就盡可能留意四周吧。先不說搶劫，行路跌親都麻煩呢。到達1個安全嘅地方，才集中精神玩電話」。

（Threads@maru.studio_hk）