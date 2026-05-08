英皇戲院推母親節優惠　講「我係你Mami」送爆谷！網民：係咪惡搞

母親節臨近，不少商戶、餐廳都推出母親節優惠吸客，而昨日在threads上則廣傳一個帖文，內容是英皇戲院「與別不同」推出一個母親節特別活動，只要向戲院職員說：「我係你Mami」即送爆谷一份。宣傳圖瞬即在網上瘋傳，不少網民起初更懷疑是惡搞！

Threads@emperorcinemashk截圖

該帖文由官方的threads貼出，宣傳圖指任何年滿1歲人士，只需於5月8至10日期間，到所有英皇戲院分店，購買任何朱古力爆谷產品，並向職員說：「我係你Mami」，即可免費獲新口味爆谷試食一份。

帖文一出立即惹來網民熱議，起初有人以為是惡搞圖片，「以為係愚人節」，及後才發現帖文真的出自官方專頁，大讚戲院識玩，更笑謂「個職員到時有幾多個Mami？」、「如果講我係你老母有沒神秘禮物？」，也有人立即抽Jaydan水，「Jaydan, 唔好eat咁多popcorn，俾mami食啦」。

有網民想起早年網上流傳一張惡搞的麥當勞廣告，內容寫任何滿21歲男士，於父親節到各間麥當勞分店向職員說『我係你老豆(竇)』即獲免費特別餐一份。當年有不少人信以為真，如今惡搞變成真事，有網民盼在父親節也可以有此活動。

Threads@emperorcinemashk截圖

而英皇戲院小編昨晚再上載一條短片，片中有男士向職員說了句「我係你Mani」，但職員反應一臉疑惑「SORRY？」，更播出疑或是電話錄音短訊的「投訴」，「邊個send份嘢過嚟話英皇戲院講我係你媽咪有嘢送呀？」而小編也在帖文中表示，推廣活動在今日（8日）才正式開始，識玩！