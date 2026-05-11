不准準時收工？台女準時下班被主管叫「反省一下」　嘆：要裝忙？

如果完成所有工作，員工理應準時下班。台灣一名女生在網上表示，自己目前在一間公司擔任行政助理，面試時詢問加班是否公司常態，老闆稱公司並不鼓勵加班，但原來公司有「職場潛規則」，有主管開會時對她的印象是「準時上下班」，成為導火綫，老闆隨即提醒她切勿準時下班，「有人會看」。



有日女生約了朋友下班練舞，所以下午5時35至40分打卡，已經並非下午5時30分準時收工，但老闆見狀形容「怎麼那麼準時？」，事後女生下班卻被老闆叫回去，明言「有誰跟你一樣準時下班的？時間一到就走」、「我現在走出辦公室，叫誰都叫得到，還是我應該把你薪水調回去」，要求她回去反省。



女生在文中抱怨「事情做完不可以準時下班，要在那邊裝忙？」，許多網民留言指「你要是有以上的錄音檔交給勞動部，你會成為英雄」、「勞工法例要求勞資雙方同意才可加班，你可以向勞動部求助」、「趕快換工作」、「Z世代是該好好整頓職場風氣」。



樓主面試時，明確詢問加班是否公司常態，老闆聲稱公司並不鼓勵加班，「除非事情沒做完」。（《和解在後》劇照）

過了試用期 加薪至3.5萬新台幣

樓主在「Dcard討論區」表示，大學時期在蛋糕店打工，所以一直嚮往在辦公室工作，2025年大學畢業後應徵到一間公司當行政助理。面試時，她明確詢問加班是否公司常態，老闆聲稱公司並不鼓勵加班，「除非事情沒做完」，薪資方面，試用期2個月，月薪3.3萬新台幣（約8,400港元），過了試用期加至3.5萬新台幣（約8,900港元）。

其他部門主管留意到樓主準時上下班

入職後，樓主才知道有「職場潛規則」，工作1個月後，公司召開主管會議，內容是對於新人的看法，其他部門主管形容樓主「準時上下班」，因而成為導火綫，2天後，老闆叫樓主進入其辦公室，由於滿意其表現，所以提早加薪，同時提醒她準時下班一事，要求她「別那麼準時，有人會看」，樓主當時覺得莫名其妙，之後「也沒有準時打17:30的卡，都打17:40-17:50」。

其他部門主管留意到樓主「準時上下班」。（《大叔的愛》劇照）

下午5時35分至40分打卡 老闆︰怎麼那麼準時下班？

樓主喜歡K-pop，所以有時和朋友練舞和拍攝翻跳影片，最近剛好有1首新歌，所以樓主大概下午5時35分至40分打卡下班離開，沒想到老闆見狀表示「怎麼那麼準時？」，樓主回應自己練舞，卻心想「準時？到底哪裏準時了？」。

老闆︰有誰跟你一樣準時下班的？

最近樓主向老闆打完招呼要下班，打完卡走出公司門口，突然老闆被叫進去辦公室，老闆明言「我有沒有跟你說過你太準時下班了？有沒有跟你說過，有人有告訴我（樓主準時下班）」，表明加薪並非讓她準時下班，更指「那麼多雙眼睛在看，有誰跟你一樣準時下班的？時間一到就走」、「我現在走出辦公室，叫誰都叫得到，還是我應該把你薪水調回去？」。老闆指出，知道她做完所有工作，但都不能準時下班， 重申樓主「不是工讀是正職」、「工作更重要」，甚至要求她「以後不可以」、「回去好好反省一下」。

老闆訓斥樓主為何準時下班，「有誰跟你一樣準時下班的？時間一到就走」。（《我要準時下班》劇照）

網民︰準時上班，準時下班有什麼問題？

樓主在文中批評「什麼叫好好反省？」，自己月薪不高，怎可能和主管比較，「事情做完不可以準時下班，要在那邊裝忙？」。

帖文引來大量網民討論，「建議離職，薪水也不算高，常態加班要求不合理，工作環境也不太好」、「準時上班，準時下班有什麼問題？」、「這麼少薪水還想摳人家時間」。

法例規定僱主徵得僱員同意方可加班

根據台灣《勞動基準法》，僱主徵得僱員同意，才可以延長工作時間，連同正常工時每日不得超過12小時，每月延長工作時間總時數不得超過46小時，延長工作時間在2小時以內，按平日每小時工資額加給三分之一以上，再延長工作時間在2小時以內，按平日每小時工資額加給三分之二以上，僱主更應以僱員工作時數計算補回休息時間，如有相關疑問，可向當地勞工行政主管機關求助，包括勞動部。

（Dcard討論區）