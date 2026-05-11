母親節聚餐！奶奶嫌男孫下體「有點小」　媳怒爆︰老公不足5厘米

就算是親人，也不應隨便評論別人身體部位，哪怕對方是未成年人士。台灣1名奶奶把男孫從小帶大，卻經常指男孫生殖器太小；直至男孫升讀國三，她目擊到其下體只有2厘米，遂趁慶祝母親節之際，指男孫「(下體)有點小」，建議媳婦帶男孫去看醫生。結果媳婦大聲反駁「我老公也不到5厘米」，但仍能生小孩，其發言震驚全場。



許多網民留言指奶奶太過份，又笑稱「原來是遺傳」、「媳婦是有力證人，反對有效」、「男人最痛，老公和兒子慘成受害人」。



老婦一邊吃飯，一邊頻頻要求媳婦帶同男孫去看醫生，直言「有點小」，媳婦大聲反駁「我老公也不到5厘米，你不知道嗎？他一樣可以生小孩」。（AI生成圖片）

男孫自小由奶奶照顧

樓主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，小嬸（港稱「細嬸」，即是丈夫胞弟的妻子）的兒子從小就由奶奶照顧，奶奶聲稱男孫「平時沒有勃起大概是1厘米」，數落生殖器太小。

奶奶要求男孫去看醫生 媳婦反駁

男孩今年已讀國中三年級，有一天洗澡時沒有關好浴室門，嫲嫲經過時看到其身體，目測其下體頂多只有2厘米。最近大家聚會慶祝母親節，奶奶一邊吃飯，一邊頻頻要求樓主的小嬸帶同兒子去看醫生，在大家面前直言「(下體)有點小」。小嬸忍不住大聲反駁「我老公也不到5厘米，你不知道嗎？他一樣可以生小孩」，眾人在餐桌上目瞪口呆，全都不敢說話，樓主形容「嘴巴裡那一口雞肉差點噴出來」。

網民看帖文留言指「原來是遺傳」、「男人最痛，老公和兒子慘成受害人」、「丈夫和小孩都有隱私權，這對父子好慘」。（AI生成圖片）

同席男童慶幸自己沒有成為話題

樓主一家吃完飯回家，其兒子表示幸好從來不在祖母住所洗澡，否則他的「雞雞」都會被大家在餐桌上討論。

網民︰小孩都有個人私隱

帖文引來大量網民留言討論，直指「太爆笑了」、「小孩都國三了，有個人私隱，她還在大家面講這種事情是有什麼問題？難怪會被嗆回去」、「小孩好可憐」、「丈夫和小孩都有隱私權，這對父子好慘」。

未成年人士都有隱私權 其他人不得任意分享敏感資訊

根據台灣《兒童及少年福利與權益保障法》，即使是父母有權監督子女，但18歲以下的未成年人士都有隱私權，其敏感資訊不得任意分享。

（Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）