奶奶要求出錢養退休老爺！需付每月全額薪水　人妻批無義務扶養

即使是新抱，都沒有義務撫養老爺和奶奶。台灣有人妻在網上表示，奶奶明明有2名兒子，卻因知道她沒有向娘家支付家用，覺得應該向她討錢，甚至當年她坐月期間，奶奶取出家庭開支簿，一頁一頁翻給親家，「一直跳針說她老公（老爺）要退休了，所以要說拿我的薪水貼他老公那一份的薪水」，老爺更致電親家「追數」，結果導致「兩家關係壞了，沒往來了」。



許多網民留言直斥樓主的奶奶和老爺太離譜，「人不要臉天下無敵，千萬不要給」、「是強盜土匪的行為，真是夠不要臉的」、「比乞丐還不如，一毛都不要給」。



奶奶有家庭開支簿，知道新抱沒有向娘家支付家用，覺得更應該向新抱討錢。（AI生成圖片）

知道新抱沒有向娘家付家用 奶奶認為自己要討錢

樓主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，奶奶和老爺有兩名兒子，他們已經支付家用，但當奶奶知道樓主沒有向娘家付家用，產生扭曲的想法，奶奶「覺得她更應該拿」。

取出家庭開支簿 要求親家同意新抱付家用

樓主坐月期間，奶奶取出家庭開支簿，一頁一頁翻給樓主母親，「一直跳針說她老公要退休了，所以要說拿我的薪水貼他老公那一份的薪水」，娘家聞言反對，重提親家兩名兒子支付家用，但奶奶「說不夠」，甚至一直斜眼望向樓主，老爺之後致電樓主母親討錢，結果失敗，事件導致兩家人沒再往來。

奶奶要求樓主需付全額月薪來供養老爺，老爺亦認同做法。（AI生成圖片）

樓主︰跨世代不公要求媳婦將所有薪水全部給她

樓主覺得奶奶「年輕到老都不工作，跨世代不公要求媳婦將所有薪水全部給她」，非常好吃懶做，形容「真的是無底洞」，令她大感不公平。

網民︰臉皮厚到能擋子彈

帖文引來大量網民留言，「臉皮厚到能擋子彈，乾脆叫你直接領養他們兩老好了」、「你婆婆有夠不要臉的，貪到跑去跟親家討要！哪來的勇氣？真的要大力笑她」、「下次再討，就跟婆婆說妳的錢都交給娘家管理了」。

兒子和新抱沒有法律義務付家用

根據台灣法例，家用亦即是孝親費，本質上屬道德和情感的自願付出，並非法律強制義務，換言之，兒子和新抱並非必要支付。

（Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）