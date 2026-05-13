入獄前砸百萬買股票　6年後出獄驚變億萬富翁　韓媒揭3大造假破綻

近期韓國社群瘋傳1則離奇投資故事，1名男子聲稱2020年3月入獄前，將全數積蓄投入「曉星重工」（Hyosung Heavy Industries）股票，待服刑6年後出獄，驚見賬面獲利暴增40,228%，身價飆破千億韓元（約5.3億港元）。故事引發全網熱議，但有韓媒與分析師提醒，這場「監獄傳奇」極可能是網民虛構的「FF文」（幻想文），投資時要審慎評估風險。



有男子聲稱入獄前將全數積蓄投入「曉星重工」（Hyosung Heavy Industries）股票，待服刑6年後出獄，驚見賬面獲利暴增40,228%，身價飆破千億韓元（約5.3億港元）。（AI生成圖片）

監獄傳奇：百萬本金變5.3億 入獄反成「神來之筆」

綜合韓媒報道，根據男子自述，2020年3月他因案件即將入監，眼見當時受疫情打擊股價處於低位，把原本準備用來租屋的2.61億韓元（約139萬港元）「全副身家」孤注一擲買入曉星重工，當時每股8,530韓元（約45港元），他合計買進3萬股。

此後6年他一直服刑，完全沒碰投資帳戶，直到今年4月出獄後打開證券App，驚見曉星重工股價每股飆至400萬韓元（約2.1萬港元）以上。他的總資產高達1,052.1億韓元（約5.6億港元），賬面回報率達驚人的40,228%。他直言：「如果沒坐牢，我大概在股價1萬韓元（約53港元）就賣了，入獄反而變成神來之筆！」

根據當事人自述，他出獄後發現總資產高達1,052.1億韓元（約5.6億港元），賬面回報率達驚人的40,228%。（Naver Cafe圖片）

起底「神股」：受惠AI電力需求 曉星重工訂單爆滿

曉星重工並非無名小卒，而是韓國電力設備龍頭。隨着2025年全球數據中心熱潮爆發，帶動高壓變壓器、電網設備需求激增，該企業訂單滿載，股價從2020年低位一路攀升，晉身韓國「百萬大股」（股價破百萬韓元）行列，成為韓國散戶追捧的對象。

曉星重工並非無名小卒，而是韓國電力設備龍頭，隨着2025年全球數據中心熱潮爆發，股價一路攀升。（AI生成圖片）

專家分析：3大關鍵破綻證明「神話」是造假

故事雖勵志，但韓國分析師與媒體查證後，發現3大關鍵破綻，直指是網路「P圖（改圖）」虛構傳奇：2020年3月曉星重工最低價當天，總成交量僅35萬股，單一散戶想在極低點一口氣買3萬股，幾乎不可能成交。根據韓國交易所公開資料顯示，持有3萬股以上的個人大股東名單中，完全沒有符合描述的神秘投資人。再加上當事人附上的賬戶截圖，字體、排版與韓國主流券商App介面存在明顯差異，疑似「P圖」合成。

投資警示：小心「FOMO追漲陷阱」

韓媒強調，這類「坐牢變億萬富翁」故事背後，往往是利用網路爆款邏輯吸引眼球，更利用股民的「錯失恐懼症（FOMO Fear of Missing Out）」，誘導散戶盲目追高已經升爆的股票。投資界常言「靠運氣賺的錢，遲早靠實力虧回去」、與其迷信「監獄股神」，不如審慎評估風險，以免最後淪為「接火棒」的受害人。