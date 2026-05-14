完美男友下體只5厘米！她做到一半感空虛卻不捨分手　網民籲求醫

人如何完美，都有缺點。台灣１名女生在網上發文表示，其男友非常完美，「溫柔、上進、細心體貼到不行對我極好，我們相處起來非常幸福，我也很愛他」，加上對方畢業後接受醫學訓練，前途一片大好光明。可是，男友下體只有5厘米長，令到女生「每次進行到一半，內心都有一種說不出的空虛」，但男友自尊心強，而且工作壓力大，女生不敢說出實情，同時不想分手。



許多網民留言指「如果真的合不來，分手吧，不要勉強自己」、「可否婉轉提議一起求醫？」、「覺得可以跟他溝通，用一些情趣玩具做輔助，或者前戲長一點之類的，我覺得會提升蠻多的」。



男友非常完美，加上畢業後目前接受醫學訓練，前途一片大好光明，但下體只有5厘米長。（AI生成圖片）

男友對待樓主極好 下體只有5厘米

樓主在「Dcard討論區」表示，自己現時20多歲，和男友交往大約8個月，「他真的是我遇過最完美的對象」，個性溫柔上進，而且細心體貼，雙方相處非常幸福，但「唯一的問題是，他的那裡真的只有5厘米」。

樓主︰內心都有一種說不出的空虛

男友自尊心極強，在正式開始發生關係前，他就曾不安詢問「我可能比一般人短，你會介意嗎？」，樓主當時見到男友當時「那副認真又脆弱的樣子」，聲稱自己不介意，但「每次進行到一半，內心都有一種說不出的空虛」。

樓主不知如何開口

樓主只要想到開口和男友討論此事，「就覺得自己像個劊子手」，加上男友畢業後，目前接受醫學訓練，每天在醫院壓力龐大，曾形容只有和女友相處才能好好放鬆，所以樓主覺得更加難以開口，擔心「他整個人會徹底瓦解」，一度想過提出「開放式關係」，但只會讓他更加崩潰。

樓主「每次進行到一半，內心都有一種說不出的空虛」，一度考慮分手，「但真的捨不得這段感情」。（AI生成圖片）

網民建議齊求醫

樓主一度考慮分手，「但真的捨不得這段感情」，男友只有1個缺點，卻不想自己「下半輩子都要在這種壓抑生理需求的情況下度過」，不知如何是好。

帖文引來大量網民留言，「跟某任男友分手，真的是因為性事不合，對方偏細，掙扎了4年，還是提分手」、「雙方好好溝通解決問題」、「他是學醫的，不如一起求醫」；樓主事後刪除帖文，但內容已被廣泛流傳。

醫生解釋硬度比長度重要

泌尿科醫師施冠偉曾表示，「生殖器勃起時不超過7厘米才算小，而且硬度比長度更重要，所以男性的自我接納其實最為重要，如果無法克服心理困擾，建議可尋求醫師協助。泌尿科醫師黃維倫亦曾引述美國性學研究指出，男方在性事上遇到問題，如果伴侶一起參與評估，治療的接受度和效果通常會明顯提升，不但是生理上的數據恢復，更是伴侶關係的另一層昇華。

（Dcard討論區）