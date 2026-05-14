港鐵大叔攜大型垃圾桶進車廂　乘客斥：咁都可入閘？　附港鐵附例

乘搭港鐵攜帶行李體積有限制！近日網上流傳1張照片，有大叔攜帶1個大型垃圾桶乘搭港鐵，引來附近乘客偷拍放上網公審問：「乜而家咁大個垃圾桶都可以入閘嘅咩？」



網民留言表示，「可以順利入閘先厲害！」，又揶揄「就嚟四塊半（棺材）都入得」、「各位好，有垃圾嘅就揼落去啦」。有網民更突然「自爆」推了1部惠康購物車乘搭港鐵，惹來其他網民狠批。



若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。



近日網上流傳1張照片，有大叔攜帶1個大型垃圾桶乘搭港鐵，引來附近乘客偷拍放上網公審問：「乜而家咁大個垃圾桶都可以入閘嘅咩？」（Threads@st2570）

偷拍的乘客於Threads發文發相，強調並非AI（人工智能）生成的照片。相片見到，車廂內有大叔攜帶1個大型垃圾桶，附近大多數乘客似乎未有理會，繼續看手機。樓主不屑大叔行為，於帖文公審問：「乜而家咁大個垃圾桶都可以入閘嘅咩？」

港鐵大叔攜大型垃圾桶 乘客斥：咁都可入閘？

網民怒斥大叔之餘，留言區突然有網民「自爆」推了1部惠康購物車搭港鐵，體積大小同樣超出港鐵規定，其他網民更發現車上放着百佳自家品牌廁紙，而手柄並無租車扣帶識別，懷疑是偷取惠康購物車再去百佳購物，直斥「你知唔知你好onX」、「仲要咁高調」、「做咩偷車？畀返人」。

有網民「自爆」推了1部惠康購物車搭港鐵，體積大小同樣超出港鐵規定。（Threads圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

根據港鐵附例，乘客攜帶大型行李須獲許可證。（資料圖片）

犯盜竊罪可判監幾多年？

此外，盜竊超級市場購物車有機會觸犯盜竊罪，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

（Threads@st2570）