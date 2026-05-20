男子10天三度圖殺女友！投毒燒屋僅判監4年　網民：殺人成本太低

內地近日披露1宗駭人聽聞的冷血謀殺未遂案！重慶1名45歲男子因感情及經濟糾紛，竟在短短10天內先後以老鼠藥、殺蟲劑投毒及縱火燒屋等手段，3次企圖殺害女友。女友雖未有受傷，但其父母卻誤吃有毒食物送院。



案件經法院一審審理，男子被判故意殺人及放火罪罪名成立，但僅判有期徒刑4年。判決結果引起社會強烈質疑，網民炮轟刑罰過輕，直指「殺人成本太低」。



男子10天內3次企圖殺害女友，數罪併罰僅判有期徒刑4年。（AI生成圖片）

網上搜索「致命藥物」預謀行兇

案情顯示，事發於2025年7月，重慶市城口縣的45歲男子冉某，與女友黃某因感情破裂及金錢糾紛而有積怨，逐漸萌生殺機。裁判書顯示，冉某行兇前曾在手機搜索「什麼藥吃了會死人」，犯罪意圖昭然若揭，這次檢索記錄日後也成為指控其預謀犯罪的關鍵證據。

10天內3度企圖索命過程：

水杯投老鼠藥 ：同年7月上旬，冉某趁女友不察覺，將老鼠藥偷偷投入其日常使用的水杯中。幸運的是，黃某準備飲水時，察覺水質混濁並有異味，警覺之下並未有飲用，因而逃過第一劫。

壓力煲投殺蟲劑：數天後，冉某再次出手企圖殺人，他趁黃某家中無人，將殺蟲劑倒入廚房壓力煲內正在烹煮的粥中。黃某雖然未有食用，但其父母不知情下吃下毒粥，導致中毒需送院救治，無辜長輩淪為受害者。

凌晨放火燒屋：眼見女友2次逃過死劫，冉某仍不死心，於7月23日凌晨，將點燃的紙杯從雜物間窗戶丟入黃某租住的房屋內，意圖縱火燒死女友。可幸屋內人及時發現火種並撲滅，未有造成人員傷亡或重大財物損失，而冉某第3次行兇再次失敗。

冉某將點燃的紙杯從雜物房窗戶丟入黃某租住的房屋內，意圖縱火燒死女友。（AI生成圖片）

2罪合併判監4年 網民質疑刑罰過輕變鼓勵犯罪

案件經重慶市城口縣法院一審審理，認定冉某多次實施故意殺人行為，構成故意殺人罪；縱火危害公共安全，則構成放火罪。依據內地《中華人民共和國刑法》，故意殺人罪情節較輕可判3至10年，放火罪未造成嚴重後果可判3至10年，數罪併罰下，法院鑑於其犯罪未遂、無重大傷亡，最終決定判處有期徒刑4年。

判決結果引起網民譁然。不少人直指短短10天內3度行兇，手段惡毒且連累無辜，主觀惡性極大，4年刑期明顯過輕，難起阻嚇作用，甚至有人直指：「我真驚了，4年出來不會還繼續把，多判點吧」。

犯人企圖殺人僅被判監4年，決結果引起網民譁然，不少網民認為刑期明顯過輕。（AI生成圖片）

南寧施暴男拘留期滿5天後殺害女友 類似案件帶來的警示

此案亦令網民聯想起廣西南寧早前發生的命案。當時21歲女子何敏敏遭男友林某某長期騷擾施暴，對方非法侵入住宅被行政拘留15天後，釋放僅5天便犯下殺人重罪，導致何敏敏墮樓身亡、其雙胞胎姐姐重傷。

此類案件更能看出犯罪量刑過輕的深層弊端，而冉某連續3次實施致命犯罪，同樣僅獲輕刑。社會輿論憂慮，若法律對親密關係中的極端暴力量刑過輕，等同變相降低犯罪成本，難以保護受害者免受致命傷害。