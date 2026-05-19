勤奮零升遷！半導體工程師擺爛：沒事別找我　自爆年收170萬台幣

許多新人初踏入職場，總是滿腔熱誠。台灣1名打工仔在「Dcard討論區」發文表示，住所一帶沒有職缺，所以就到外地擔任半導體業工程師，剛剛入職時對工作充滿熱誠，不時向同事表示「有什麼要我幫忙的嗎？」、「這小事我來就好了」。自己雖然負責大部份事情，但升遷卻是「下班陪老闆去釣蝦喝酒打牌的人」，一怒之下放慢手腳，終導致客戶投訴。老闆唯有和樓主談條件，批准他「救場後調回居住地」。



樓主努力工作卻沒有升遷機會，便決定放慢手腳。（AI生成圖片）

樓主在公司被「被冷凍邊緣化」

樓主卻在文中卻形容自己已「臭名遠播」，在公司被「被冷凍邊緣化」，又指反正公司不會易將他解僱，所以他開始「擺爛」，「上班幾乎無事可做，發呆的生活」，甚至向同事表示「沒事別找我」、「這是指派給我的嗎？有要我做我才做喔，不然做了又要被靠北」，即使考績差，但也「沒辦法差到哪去」。

年收入達170萬新台幣 計劃40歲退休

樓主指出，自己是90後初期出生人士，目前年薪大概130萬新台幣（約33萬港元），加上投資，年收入總共約170萬新台幣（約43萬港元），即是平均每月收入約14.17萬新台幣（約3.6萬港元）。樓主坦言現已開始計劃未來，「希望45歲前能半退休，目標40歲」，因此貫徹「再怎麼不爽，錢到位就不要挑」、「我們是來工作的，不是來交朋友」的理念，笑稱自己是「薪水小偷」、「反社會人格，不適合在職場上生存」。

樓主決定「擺爛」，形容自己「上班幾乎無事可做，發呆的生活」。（AI生成圖片）

網民︰這是社會常態

許多網民留言指「這不是反社會，這是社會常態，恭喜哥年收百萬，工作無壓力」、「我覺得很讚啊」、「你已掌握人生的硬招式，被冷凍並非壞事，爽爽過還有錢」、「太棒了，真是漢子」。

新竹半導體業旺盛 人均月薪6.4萬新台幣

根據行政院主計總處2025年8月公布的最新資料，全台工業及服務業受僱員工人數達 854.6 萬人，平均經常性月薪48,098新台幣（約1.3萬港元） ，月增 0.41%，年增 2.92%，以新竹地區為例，由於半導體與電子業盛行，所以人均月薪達到6.4萬新台幣（1.6萬港元），根據行政院薪情平台資料，樓主月薪高過同行逾1倍。

僱主需按照《勞動基準法》搜集足夠證據 否則可能變成「非法解僱」

根據台灣最高法院過往判決，員工「擺爛」即是不能勝任工作，除了指能力不足，還包括主觀上的「能為而不為」、「可以做而無意願做」，違反忠誠履行勞務的義務，僱主必須按照《勞動基準法》進行合法程序，否則可能變成「非法解僱」，導致需要賠償。

（Dcard討論區）