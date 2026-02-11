用AI完成簡報提早收工！老闆讚賞卻因1原因發警告信　打工仔嬲爆

AI（人工智能）發展日新月異，不少行業開始使用各種工具協助處理日常工作。有打工仔在網上發文，指老闆要求他將一份文件製成簡報（Powerpoint，PPT），聲稱「整完可以早走」。他在AI協助下完成工作便提早下班，翌日更獲老闆讚賞「整得靚」。詎料人力資源部同事發現他當日提早離開公司，老闆得悉原因後批評他偷懶，於是發出警告信。樓主感到不忿，於是詢問他人：「可以點投訴返佢？」



有網民批評樓主不會職場生存技巧，「你話做得快咪得」、「我叫AI幫我draft email都唔會講畀人知啦」、「返工唔止係做嘢，仲要學做人」。但亦有聲音覺得老闆才最應該反省，「搞得掂咪得囉，理得佢用咩方法呀」、「佢明明已經收貨同滿意，但因為AI gen而要（出）warning，咁佢係咪應該都要warning返自己」。



有打工仔應老闆要求製作簡報，在AI協助下完成並提早下班，卻被老闆發現因而收警告信感不忿。（《未生》劇照）

老闆要求製作PPT 打工仔利用AI協助提早完成

該打工仔在連登討論區以「俾老細話用AI偷懶收warning」為題發帖，指老闆某日於下午2時40分交託他一份合共7頁紙的文件，要求他製成簡報（Powerpoint），並向他表示「整完可以早走」。樓主於是使用AI協助，「Gen完改少少嘢（就）出得街」，故於3時10分離開公司。

被HR發現提早下班 老闆出警告信批偷懶

老闆翌日收到簡報時很滿意，樓主形容對方「仲話整得靚」，詎料人力資源部同事發現他當天比平日提早離開公司，老闆詢問下得悉真相，認為他偷懶，以「唔預早走咁多」、「不嬲預人手做」等理由向他發出警告信，同時批評他沒有跟從老闆指示。樓主對收警告信感不忿，於是詢問他人：「可以點投訴返佢？」

老闆揭發樓主用AI製作簡報，認為他偷懶，所以向他發出警告信。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

有網民批評樓主「唔識做人」，「食咗誠實豆沙包？」、「你話做得快咪得」、「早走咁多其實好肉酸」、「返工唔止係做嘢，仲要學做人」、「我叫AI幫我draft email都唔會講畀人知啦」、「你犯咗最大嘅失誤係驚動HR，令老細要同HR交代，下次建議你無論幾點走，都同你老細單聲」，另有人揶揄「Quit咗份工佢，返屋企用AI gen啲人工出嚟俾自己咪搞掂」。

事主唔識做人VS老闆小題大做惹議

惟有留言覺得樓主老闆「小題大做」，「搞得掂咪得囉，理得佢用咩方法呀」、「佢明明已經收貨同滿意，但因為AI gen而要（出）warning，咁佢係咪應該都要warning返自己？應該關心係件貨啱唔啱用，唔係製造過程」。

（連登討論區）