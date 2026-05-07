日本11歲男童命案再曝棄屍細節　繼父3周內至少四度轉移屍體

日本京都府警方以殺人嫌疑，5月6日再次逮捕此前因遺棄屍體罪被捕的37歲公司職員安達優季。當地警方指，嫌犯不但坦承獨自在公廁勒斃繼子11歲的安達結希，還在行兇後3周內，將屍體移動至4個不同地點，企圖干擾警方調查。



日本TBS電視台報道，安達優季在審訊期間供稱，他於3月23日至4月13日期間，在南丹市一處公廁內與繼子結希發生口角，因對其言行感到憤怒，遂「衝動地勒頸將其殺害」。警方正依據此供述方向深入偵辦。

京都府警進一步掌握，安達優季在公廁殺人後，曾先後將遺體移至其住宅後山、發現結希書包的深山，以及尋獲其鞋子的山林等多處地點。最終，在3月底左右，他才將遺體棄置於4月13日被發現的現場。

安達優季此前已因遺棄繼子遺體於南丹市山林而被捕。警方現正針對殺人動機及複雜的移屍過程，進行更詳細的調查。