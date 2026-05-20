屢遇同類型伴侶非巧合　專家拆解大腦戀愛機制　潛意識渴求安全感

不少人談戀愛時，總會和同類型的伴侶交往，不過心理學家表示，這其實不是巧合，而是大腦潛意識正在重複尋找熟悉的情感模式。



據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國前足球員贊拿斯（Jermaine Jenas）近期傳出新戀情，有不少網友留言討論，認為他的新女友從髮型、五官到氣質都和他的前妻高度相像。讓網友好奇，是不是在選擇伴侶時，我們都傾向選擇同一型的人。

示意圖（Unsplash@Kiwihug）

對此，心理學家麥克勞德（Phil Macleod）表示，這種現象其實非常普遍，而且背後有完整心理學理論支持。他指出，人類的大腦會在過往戀愛經驗中，慢慢建立一套「理想伴侶模板」。只要某種外貌、個性或互動方式，曾經讓人感受到安全感、快樂或被愛，大腦之後就會下意識優先搜尋類似對象。

這種概念在心理學中被稱為「愛情地圖（love map）」或「關係模板（relationship template）」。麥克勞德解釋，人類的吸引力來源，其實很多來自童年與過去經驗。包括原生家庭、照顧者互動方式、前任伴侶，甚至某些尚未處理完的情感創傷，都可能影響未來會愛上什麼樣的人。

他表示，大腦與神經系統會逐漸把「熟悉感」和「安全感」綁在一起，因此當一個人身上出現類似特徵時，潛意識就更容易產生好感。

也因此，許多名人戀情都曾被網友發現「固定審美」。例如英國賽車手Lewis Hamilton歷任對象常被認為氣質相近；Kanye West與前妻Kim Kardashian分開後，新歡Bianca Censori也曾因外型神似引發熱議。

不過麥克勞德也提到，這不代表人類只是機械式重複選擇，而是大腦會不斷根據「吸引力、安全感、幽默感、自信與情緒連結」等訊號做出判斷。換句話說，人們以為自己是在「自由戀愛」，但很多時候，潛意識其實早就替你做了一部分決定。

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