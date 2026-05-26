惡人有時是貴人！惡鄰滋擾博被打索償　律師頂手買屋避禍反發大財

惡人有時是貴人？鄰居持續滋擾，的確令人心煩。以「楊律師」名義活躍於社交平台、未公開全名的台灣楊姓律師在Facebook專頁表示，3年前有1名女子搬到其家旁邊單位，「每天用力甩門，故意惹怒鄰居」。原來她計劃等到街坊憤而責罵或恐嚇、甚至施襲，她就會錄下影片提告索償。



楊律師悉破該女子計謀，提醒一眾鄰居必須忍耐，結果全幢住客「每天都睡不好，精神很差，心情很差，尤其是住隔壁的我」。



女鄰居不但每天用力甩門，而且亂拋垃圾，希望博得鄰居忍不住出手，她就可提告索償。（AI生成圖片）

購買同幢其他單位同遭波及

楊律師在文中指出，2年前，同棟1樓單位放售，由於想遠離該名女鄰居，所以楊律師立即買下，豈料就在裝修前的1個星期，對方開始丟垃圾到1樓，楊律師立即要求室內設計師取消全部工程，「因為我不敢住了，當下心情很差，這屋白買了」。

再花錢買下女鄰居單位

直到2025年，在全幢住客的抗議下，該名女鄰居被房東提早解約，搬家當日，全幢住客「開心地想放炮仔」，楊律師事後遇到該名房東，聊天期間，知道對方考慮賣屋，楊律師擔心重蹈覆轍，決定買下該個單位，「心情仍很差，因為又是一大筆錢，而且裝修費是無底洞」。

楊律師先後斥巨資購買同幢兩個單位，地產發展商有意舊樓重建，令他笑言「惡人有時是貴人」、「自己是很幸運的人」。（AI生成圖片）

地產發展商推動舊樓重建 律師︰惡人有時是貴人

楊律師日前參加地產發展商的說明會，地產發展商決定用6至8年時間，申請和推動「舊樓重建」，令他慨嘆「把時間拉長遠來看，才知惡人有時是貴人，才知自己是很幸運的人」、「某人在害我，也許多年後才發現某人其實幫了我」。

違反《社會秩序維護法》 最高可被罰款1萬新台幣

台灣過往都有類似案例，受害人可以報警求助，鄰居被控涉嫌違反《社會秩序維護法》第72條，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」，可被判處1萬新台幣（約2,500港元）以下罰鍰。

（Facebook專頁「楊律師」）