交通督導員當街跳舞？網民列3破綻斥AI片：博拉？　大律師這樣說

交通督導員於抄牌現場的街頭跳舞？本港網絡瘋傳1段影片，見到穿上疑似交通督導員制服的女子，在停泊車輛的路旁大搖大擺跳舞，上載影片的網民留言「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。



影片引來網民熱議，有人對執法人員穿制服公開跳舞感到驚訝，但有大批網民列出3大疑點，質疑是以AI製作的假影片，直指製作者「博拉？」。大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，按目前僅有資料，相關影片未有觸犯法例。



本港網絡瘋傳1段影片，見到穿上疑似交通督導員制服的女子，在停泊車輛的路旁大搖大擺跳舞，上載影片的網民留言「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。（網上影片截圖）

AI時代下，網絡世界真假難分，有圖有片都未必有真相！有網民於9月10日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」及「馬路的事討論區」等多個本地群組發布影片，留言指「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。

疑穿交通督導員制服女子在泊車現場跳舞

影片長10秒，見到現場是停泊了車輛的行人路，有1名穿上疑似交通督導員制服的女子大動作跳舞，舉手扭臀左右搖動身姿，看似樂在其中。

1名穿上疑似交通督導員制服的女子大動作跳舞，舉手扭臀左右搖動身姿，看似樂在其中。（網上影片截圖）

網民列3疑點質疑是AI影片：博拉？

網民看過影片議論紛紛，有人感到驚訝，「跳舞定抄牌㗎？工作於娱樂嗎？」。但有大批網民列出3大疑點，包括「影片中女子沒有影子」、「制服與真實有出入」、「光暗與動作不協調」等，直指製作影片者「博拉」，「百分百假嘢」、「好無聊」、「造謠？」、「係咪博拉？」。

交通督導員正式制服。（香港政府網站圖片）

大律師：未能證實假冒公職人員

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》假冒公職人員或假裝能影響公職人員，任何人藉任何作為或不作為假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，不論是否意圖取得任何有價值的東西，均可罰款2,000元或監禁6個月。

不過，大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，目前資料未能證實影片違反假冒公職人員罪行。他解釋，影片中女子嚴格來說不是穿着交通督導員制服，包括帽沒有徽號，只是1頂黑色帽等，而且影片只是有女子在泊車現場跳舞，雖然裝束相似，但未能證實假冒公職人員，「支持不到觸犯任何罪行」。