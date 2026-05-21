螞蟻食內地兒童零食集體暴斃　網民憂食品添加劑太毒　指引這樣說

螞蟻吃了會死的食物，人能吃嗎？海南1名兒童吃手撕肉乾零食時不慎將碎片掉落在地，引來蟻群啃食，螞蟻吃後竟成批暴斃。據網傳影片，零食包袋上標有乙基麥芽酚（增香劑）和亞硝酸鈉（護色劑、防腐劑）兩種成份，部分網民擔心是食安問題，「太毒了」、「食品添加劑是很恐怖的！」。但亦有理性網民指出，不能「拋開劑量談毒性」，毒性因物種而異，有人乘機惡搞「新型滅蟻產品，人類可食用，安全指數較高」。據悉，乙基麥芽酚和亞硝酸鈉均屬於中國《GB 2760-2024 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》列出的合法食品添加劑，可在規定劑量內安全使用。



海南1名兒童食用手撕肉乾時不慎將碎片掉落在地上，引來群蟻啃食，不久後，螞蟻竟大量死亡。（網傳影片截圖）

螞蟻食兒童肉乾零食集體暴斃

綜合《新浪新聞》及《頭條新聞》等內地媒體報道，海南發生螞蟻啃食零食後集體死亡奇聞。事發於5月17日，海南1名兒童食用手撕肉乾時不慎將肉乾掉落在地上，引來群蟻啃食。不久後，螞蟻竟大量死亡。

影片在網上瘋傳引起熱議，片中可見該肉乾零食外包裝標有乙基麥芽酚和亞硝酸鈉兩種配料。部分網民僅見到「螞蟻吃了孩子掉在地上的零食死了」便產生極大恐慌，驚呼「食品添加劑是很恐怖的」、「禁零食何其重要」、「我現在就戒掉零食」，質疑食品監管力度「為什麼要讓這樣的食品流出市場？食品安全局呢？」。

影片中可見該肉乾零食外包裝標有乙基麥芽酚和亞硝酸鈉兩種配料。（網傳影片截圖）

網民指不能「拋開劑量談毒性」

不過，多數網民理性看待，指不能「拋開劑量談毒性」，毒性也因物種而異「你吃朱古力沒事，狗吃了朱古力會死」，更有人直言「不學數理化，生活處處是魔法」，毋需過度恐慌。亦有網民打趣道「我最討厭螞蟻了，現在的螞蟻藥越來越不管用了，能不能告訴我零食牌子」、「以後買了零食先讓螞蟻試試毒」。

乙基麥芽酚和亞硝酸鈉屬合法食品添加劑

據中國《GB 2760-2024 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，乙基麥芽酚和亞硝酸鈉是合法的食品添加劑，在規定劑量內使用是安全的。