小孩肚屙3日出血入院 「真兇」是零食包裝內1物 網民：感謝提醒
撰文：喬納森
出版：更新：
食物包裝常附有乾燥劑防止食物受潮變壞。有網民指外甥吃了米餅零食後肚痾，甚至屙到出血，送院治理也查不出原因。後來她在米餅的包裝內，發現內裏的乾燥劑破掉，她指外甥疑吃下沾有乾燥劑的米餅而出事，幸而在醫院獲得適當治療後已康復出院。她為此提醒家長處理小孩的食物時，最好把乾燥劑丟掉，以免小孩誤食。有網民表示「感謝提醒」、「食物只要開封乾燥劑就沒有用處了，建議一律開封就取出來丟掉」。
樓主指外甥吃了沾有乾燥劑的米餅出事
零食包裝內的小小乾燥劑不容忽視。網民在Threads上發相及文，指外甥吃了沾有乾燥劑粉末的米餅而肚屙了3天，且嚴重到出血，須送院治理。從相片可見，小塊米餅的包裝內壁出現很多白色粉末，而內裏的乾燥劑有個小缺口，似是未有完全封口所致。
帖文引來不少網民留言，「感謝提醒」、「我要學起來」、「這一定是廠商的疏失」，有人指家中早有這習慣「難怪我爸每次都說乾燥劑要拿起來，萬一小孩拿到會拿來吃，大家真的要先拿起來」、「食物只要開封乾燥劑就沒有用處了，建議一律開封就取出來丟掉」。
有網民指女兒曾剪開乾燥劑令她大驚
有網民有類似經驗，「大女兒自己拿剪刀剪破（乾燥劑），找妹妹來一起吃，萬幸的是我剛好進房間，但我不知道她們有沒有吃到肚子，但是已經拿在手上了」。
（Threads@hueiiiii1120）
