女生勸清潔工「手套勿放餐枱」被罵怒公審　歧視VS衛生觀存異掀議

清潔工將工作用手套放在餐桌上，做法是否不妥當呢？有女生圖文並茂公審，指在大圍圍方商場發現有2名清潔工坐在連鎖咖啡店「等開工」，之後竟然將1對手套放在餐枱上，她未知手套用途但覺得有欠衛生，上前有禮提醒對方收起手套卻被斥「神經病」，不滿下遂公審2名清潔工。



大部份網民批評樓主多事，「你話佢擺對鞋上枱就話啫」、「職員都唔出聲！你就咪X多管閒事啦」、「職業無份貴賤，你咁係歧視緊人哋」；但亦有留言覺得清潔工舉動「觀感唔好」，認為疫情後大多數人衛生意識提升，「衛生問題原本接受程度就唔同」、「唔係歧視人哋職業，係衛生問題」。



有清潔工坐在咖啡店內，並將1對黑色手套擺放餐枱上。（「threads＠yuj3227」圖片）

清潔工坐咖啡店等開工 手套放置用餐桌

有女生在threads帳號「yuj3227」發帖，指她在大圍圍方商場發現有2名銀行清潔工，坐在咖啡店內「等開工」，她本來覺得問題不大，但之後發現她們將手套直接放在餐枱，因應衛生問題於是上前要求對方收起手套，卻形容被對方斥責「神經病」。

港女憂引衛生問題 勸阻遭斥「神經病」怒公審

相中可見，2名女清潔工上身穿著制服，坐於連鎖咖啡店Starbucks店內提供的座位，其中疑似左邊的清潔工將1對黑色手套擺放餐枱，由於樓主未知手套用途，覺得有欠衛生，不滿上前提醒卻被罵，故貼出照片公審求網民評理。

目擊港女不滿要求對方收起手套，卻被斥「神經病」故公審到網上。（《親愛的公主病》劇照）

不過樓主公審不成，反而惹來網民斥她「狗眼看人低」，「小題大做，每日唔知有幾多人用過張枱，坐過呢張凳，你相信佢哋一定乾淨企理？」、「你話佢擺對鞋上枱就話啫」、「大把人去完廁所唔洗手掂張枱，你咁care衛生建議去5星級酒店飲咖啡」、「你可以提間舖要抹張枱，但無得叫人唔可以放嘢上張枱」、「Starbucks職員都唔出聲！你就咪X多管閒事啦」，又勸喻樓主要學會尊重別人，「無清潔姐姐邊有咁乾淨嘅地方」、「職業無份貴賤，每個行業都值得尊重，你咁係歧視緊人哋」。

歧視VS衛生觀念存異 惹網民激辯

雖然絕大部份人指責樓主涉嫌歧視，但有留言覺得清潔手套放餐枱的確「觀感唔好」，「放隻手套喺枱好污糟！唔係歧視人哋職業，係衛生問題」、「隻手套收完垃圾、推完垃圾車、洗過廁所，啲人竟然覺得無問題…」、「清潔手套會清潔嗎？都唔知用嚟做過乜。公眾地方真係唔可以expect係乾淨衛生」、「其實兩邊我都唔覺得有問題，衛生問題原本接受程度就唔同，只係大家衛生觀念唔同，特別係covid（疫情）過後差異就更大」。

（threads＠yuj3227）