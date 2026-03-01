奪命大火！村屋一家五口葬身火海變焦屍　村民聽女子呼救欲救無從

大火無情，馬來西亞有村屋凌晨發生大火，一家五口葬身火海燒成焦屍。火災發生後，多名村民前往支援，有人聽到屋內傳出女聲呼救聲，但因火勢猛烈，眾人無法接近，直至消防趕到控勢火勢後，在一片廢墟中找回5具屍體，確認為夫妻2人及3名年齡介乎10歲至17歲的子女，夫妻和其中1名女兒倒斃在浴室、2名女兒倒在車房，火災嚴重到連放在屋外的3輛汽車及3輛電單車全部焚毀。



有村民透露，死者一家經營水果貿易，最近在市集做生意屋內擺放了大量膠盒等易燃物，而且屋外堆放了許多雜物，懷疑阻礙了他們的逃生路線。死者一家還有一對子女因在學校寄宿逃過一劫，消防正調查火警起因。



馬來西亞有村屋近日凌晨發生大火，屋內一家五口被燒成焦屍。（網上圖片）

房屋連屋外3車3電單車全焚毀

包括《海峽時報》、《光明日報》、《中國報》、《星洲網》、馬來西亞《東方日報》等報道，馬來西亞彭亨州柏馬古拉村有房屋2月26日凌晨約3時發生大火一家五口葬身火海。彭亨消防局表示，現場火勢極其猛烈，整棟房屋連同泊在外面的3輛汽車及3輛電單車全被焚毀。

消防到場時火勢仍猛烈，房屋被燒成廢墟，3輛汽車和3輛電單車全被燒毀。（網上圖片）

廢墟尋回5焦屍 夫婦與女死在浴室 2女倒在車房

消防終在凌晨4時48分控制火勢，在燒成一片廢墟的屋內找到5具焦屍，死者為57歲男戶主莫哈末阿拉威（ Mohd Awi Muhammad ）、其45歲妻子扎麗哈阿當（Zaleha Adam）、3名分別17、14、10歲的女兒。夫婦2人和其中1名女兒陳屍浴室，另外2名女兒倒在車房，消防正調查起火原因。

屋內傳出女子呼救聲 火勢過猛村民無力救援

該村村長透露，他凌晨發現起火後趕到現場，當時只聽到火燒屋子的聲響，但有村民報稱聽到屋內傳來女子的呼救聲，1名任職警察的村民見狀馬上通報消拯局前來救援。村民陸續趕到但因火勢太大，眾人無法靠近救援。

村長指表示男死者從事水果貿易，已租住該房屋逾10年，大家對火災造成5人喪命感到吃驚，死者夫婦還有2名子女，但火災時不在家中。

死者夫婦和3名女兒葬身火海，長女及長子因在學校寄宿逃過一劫。（網上圖片）

鄰居指屋內多易燃物 憂雜物阻逃生

另有鄰居透露，該家庭最近在市集經營熟食攤檔，屋內囤放了大量膠盒等經營業務用的物資，均為易燃物，而且他們屋門外擺放了大量包括床褥之類的雜物，恐怕阻塞了逃生路線。馬來西亞華人公會總秘書張盛聞到災場視察，對慘劇深感悲痛，提醒民眾要確保家中逃生通道不要被雜物阻擋，要以此為鑑。

一家五口的遺體進行驗屍後，遺體在同日深夜11時許在清真寺完成祈禱儀式，並進行合葬，約500及親友及村民到場送別。

死者夫婦的19歲長女及15歲兒子分別在大學預科班及中學寄宿，因此避過一劫，當地社會福利署已介入提供援助，正等候安排合適的監護人。

（綜合）