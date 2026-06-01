為六旬男教師遮太陽被質疑討好領導　廈門女教師指敬老：年邁辛勞

內地網絡近日瘋傳1段校園影片，廈門1所學校學生在運動場頂着烈日升旗，1名女教師撐傘為自己和身旁的年長男教師遮太陽，引來部份網民猜測女教師是在討好學校領導，然而亦有網民認為只是「舉手之勞」，感嘆網絡環境下「人人自危，草木皆兵」。



面對質疑，校方人員一度稱2人是父女關係，男子是年過六旬的返聘教師，並表示已報警追究造謠者責任。其後女教師私訊影片拍攝者解釋，當日身體不適，撐傘實屬無奈，為男教師遮陽只是顧及對方年邁辛勞，校方亦再回應澄清傘下男子非校領導，附和女教師因病撐傘說法。不過當地教育局調查後表示，女教師與男子不是「父女關係」。



1名女教師撐傘為自己和身旁的年長男教師遮太陽，引起熱議。（網上影片截圖）

廈門1所學校的學生在運動場頂着烈日升旗，1名女教師撐傘為自己和身旁的年長男教師遮太陽。（網上影片截圖）

教師被指撐傘討好領導 校方稱兩人是父女

綜合內地媒體報道，網上瘋傳1段影片，5月25日上午，福建廈門市湖里區世紀學校的一群學生正頭頂烈日升旗，而畫面中身穿白色短袖、黑色長裙的女老師卻站在台下為1名背手而立的男子打傘。

部份網民看過影片畫面，質疑女老師撐傘是為討好男上司、校領導。5月25日晚，校方出面澄清，撐傘的男女是父女關係，男子是學校返聘的1名將近70歲的年長教師，並聲明學校已報警，將追究造謠者責任，教育局亦會調查此事。

女教師稱因病打傘 為男子打傘出於尊老

影片拍攝者小黃表示，該女老師曾私訊解釋，因個人體質問題，她曝曬會頭暈，且當天她正處於經期第一天，伴有低燒，身體不適才撐傘，並非搞特殊，而她身旁的男子是退休返聘的高齡老師，在太陽下大汗淋漓，女老師出於敬老才為其撐傘。

女老師亦表示，平時她撐傘亦會順帶為附近同學遮太陽，嚴格遵守禮貌和分寸，希望小黃刪除影片。

校方印證女教師說法 澄清傘下男子非校領導

5月26日，校方再次回應，指5月25日學生在運動場的活動時間全程只有十多分鐘，撐傘的女老師因病不能曝曬，傘下另一男子是返聘教師，並非校領導，女教師體恤年長教師年邁體弱才為其遮太陽。小黃表示此前分享影片只是為了讓公眾關心教育問題，從未宣稱傘下男子是校領導或胡亂猜測兩人關係。

教育局否認兩名教師具父女關係

不過廈門市湖里區教育局調查後有不同版本。教育局工作人員稱，局方已調查事件，傘下男子的確是返聘教師，但撐傘女老師與男子沒有父女關係。

網民嘆網絡「草木皆兵」

事件持續發酵，不少網民感嘆現在網絡環境過於敏感、畸形，連善意地為年長者撐傘都要被惡意揣測，人人自危。