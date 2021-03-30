德國牧羊幼犬慘遭3樓掟落街斷腳　冷血主人無悔意：不聽話欠管教

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-30 08:00

俄羅斯最近發生1宗令人齒冷的虐狗案，當地有動物義工在社交媒體揭發事件，怒斥1名男狗主因飼養中的德國牧羊幼犬不聽話，竟狠心地將牠從家中3樓拋出窗外，結果小狗墜地導致後腿骨折。事件引來大批網民關注，而當地警方亦已介入調查。

俄羅斯有主人把3個月大的德國牧羊幼犬從3樓家中掟落街，狗狗當刻發出慘烈叫聲，倒臥在馬路邊。（VK圖片）

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來自俄羅斯的動物義工尤里亞（Sidorenko Yulia），日前在社交平台VKontakte揭發有主人虐待幼犬事件。她表示接獲民眾通知，在比斯克地區1名主人把3個月大的德國牧羊幼犬從3樓家中掟落街，狗狗當場發出慘烈叫聲，當場倒臥在馬路邊，有鄰居見狀即上前幫忙。

尤里亞隨即趕到現場，判斷狗狗嚴重受傷，街坊指出涉事男狗主的住所，尤里亞即衝上去與該名冷血男主人對質，但對方毫無悔意，亦無否認指控，更大言不慚的稱：「牠不服從我，還會兇主人」。

不少熱心網民更捐出食糧、玩具等，希望迪庫早日康復。（VK圖片）

面對主人如此理所當然的態度，尤里亞只好忍着內心的怒火，趕緊帶狗狗送去醫院急教。其後獸醫證實狗狗的後腿骨折，還會咳血，於是先用石膏固定傷處。尤里亞後來把狗狗改名為迪庫，相片在網上瘋傳，不少熱心網民更捐出食糧、玩具等，希望迪庫早日康復。

當地警方亦接手調查事件，向原主人錄口供，並以虐待動物罪拘捕，如被定罪可罰款10萬至30萬盧布(約1至3萬港元)或監禁3至5年。

（VK、LIFE）

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