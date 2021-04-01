Nike歷史｜最初原來叫「藍帶體育」　Logo倒轉睇竟關希臘神話事

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-01 20:00

【Nike / Logo / 商標 / Swoosh / Just do it / 標誌演變】Nike為全球知名體育運動品牌，現時每款產品上看似剔號的標誌（Logo）更是生招牌，但其實早在1964年創立的Nike，起步時名字非常平凡，叫「藍帶體育公司」（Blue Ribbon Sports，BRS）。直至1971年，他們決心正式生產自家球鞋才改名「Nike」，然而當時未有品牌Logo，最終1名女大學生從希臘勝利女神Nike的翅膀中取得靈感，創作出簡約經典的一個剔標誌「Nike Swoosh」。

Nike的品牌Logo廣為人知，但其實設計原意是希臘神話中勝利女神的翅膀。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

Nike前身「藍帶體育用品公司」1964年在美國俄勒岡州，由Phil Knight和Bill Bowerman成立，1966年才正式營業，原本只是作為日本品牌Onitsuka Tiger（ASICS前身）在美國的分銷商。直至1971年，公司正式生產自家鞋款，並改名為「Nike」，取自希臘神話中的勝利女神Nike。改名過程更有1段小插曲，行政總裁Knight鍾情節奏藍調樂團「The 5th Dimension」，一度希望改名為「六度空間」（Dimension Six），惟被團隊否決，今天才會有廣為人知的Nike運動鞋。

不過，Nike當時還未有品牌Logo設計，1名波特蘭州立大學設計系女學生Carolyn Davidson便從勝利女神Nike的翅膀中找到靈感，將翅膀上下顛倒並勾勒出與剔號非常相似的一個剔標誌，並提交多個設計予Knight審視，Nike最終以35美元買下該初版「Nike Swoosh Logo」，日後幾經修改，逐漸演變成現今更簡潔、令人印象深刻的設計。

（綜合）

同場加映：小米新LOGO未算癲！盤點NIKE騰訊12大品牌LOGO 你能找出不同嗎？

小米新LOGO未算癲！盤點NIKE騰訊12大品牌LOGO 你能找出不同嗎？

+ 49 + 49 + 49

同場加映：小米新logo遭恥笑 日設計師原研哉舊作瘋傳

原研哉是「無印良品」的藝術總監，圖為由他擔當美術指導的作品。（無印良品日本網站）