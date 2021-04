Nike歷史｜最初原來叫「藍帶體育」　Logo倒轉睇竟關希臘神話事

【Nike / Logo / 商標 / Swoosh / Just do it / 標誌演變】Nike為全球知名體育運動品牌,現時每款產品上看似剔號的標誌(Logo)更是生招牌,但其實早在1964年創立的Nike,起步時名字非常平凡,叫「藍帶體育公司」(Blue Ribbon Sports,BRS)。直至1971年,他們決心正式生產自家球鞋才改名「Nike」,然而當時未有品牌Logo,最終1名女大學生從希臘勝利女神Nike的翅膀中取得靈感,創作出簡約經典的一個剔標誌「Nike Swoosh」。