台鐵太魯閣號出軌｜網民化身柯南踢爆「罪魁禍首」：一輩子賠不完

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 16:30

台鐵太魯閣號408車次2號上午驚傳意外事故，疑似因一輛工程車滑落，兩者擦撞後導致列車出軌，死傷無數，並有許多乘客仍在受困當中。針對釀成災難的「罪魁禍首」，有台灣網友起底工程車的資料背景，查出為一輛車齡27年的「自用大貨車」，並直言「賠不完了」。

「一直換車牌，好誇張…」網民化身柯南將27年大貨車起底 點圖放大看網民留言👇👇👇

相關圖輯：台鐵太魯閣號出軌｜屍塊散落車廂內外 搜救員形容是「人間煉獄」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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貼出資訊的網友感嘆，發生這起事件，這台貨車恐怕「想脫產也脫產不了了」；而該文一出，大批網友湧入討論，許多人直呼「這包商，這輩子應該賠不完 」、「這是承包商的責任，以及發包單位負連帶責任」、「18代也賠不完」、「少少財產賠不起也不必脫產」。

部分網友則根據車輛資訊，猜測事發原因，認為「卡吊的外伸撐沒伸到最大或撐的地質鬆軟沒加固，導致卡吊翻覆滑落邊坡」、「應該還是傳統手煞車，停斜坡一定要入檔拉手煞車再放輪檔，司機一定認為他只是停一下下而已，沒有做到這些動作」；此外，也有人表示「一直換車牌欸，好誇張的感覺」、「怎麼換那麼多次的牌照」等，提出疑惑。

針對釀災原因，花蓮地檢署已成立專案小組，查明事故發生經過；台鐵局則表示，初步判斷起因為工程吊貨車沒有停好，目前尚在釐清確切原因，若證實為廠商疏失，將向廠商要求賠償。

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